Sénégal: "La sécurité de la santé dans le monde est la sécurité des Etats-Unis d'Amérique" (Ambassadeur)

"La sécurité de la santé dans le monde est la sécurité des Etats-Unis d'Amérique. Donc, le monde doit travailler ensemble pour une santé de tous", a appelé l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi.

Il effectuait jeudi une visite de terrain dans la région de Kaffrine pour constater de visu le fonctionnement du programme "G to G".

Le programme "G to G" est un financement qui part du gouvernement américain et va directement au gouvernement sénégalais. Il a débuté en 2012 au niveau du ministère de la santé et a été décentralisé à partir de 2015 au niveau de la région de Kaffrine.

"Les Etats-Unis et le Sénégal sont des voisins. Une maladie peut se réveiller au Sénégal et dormir aux Etats-Unis. Donc, il est important de collaborer avec le Sénégal afin d'œuvrer pour la santé des deux peuples", a ajouté Dr Tulinabo Mushingi.

Pour l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal et en Guinée Bissau, la santé est très importante pour arriver à développer des objectifs pour le développement.

"Si on est en bonne santé, on parviendra à contribuer à la sécurité alimentaire, à la lutter contre le terrorisme bref à participer au développement de son pays et à œuvrer pour le bien-être de sa population", a-t-il estimé.