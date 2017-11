Cette activité, faut-il le souligner, a été soutenue par le commandant de la force de la MONUSCO, le général Derick Mgwebi qui souligne qu'il s'agit-là aussi, d'une autre façon, pour les militaires, d'accompagner une mission de maintien de la paix : « cette activité d'assistance médicale nous permet de nous rapprocher davantage de la population; et surtout elle permet aux casques bleus de comprendre ce qu'un service pour la paix et l'assistance pour l'humanité" a t-il souligné.Le commandant de la force, concluera, ensuite, en disant que "La santé de la population congolaise doit s'améliorer et croître. Et en attendant qu'on y arrive, il est temps de mettre en place un système rapide de réponse, en donnant le peu que nous pouvons.».

Mais l'initiative du contingent bangladeshi, ne s'est pas arrêtée qu'aux soins ; elle a été accompagnée de remise de cadeaux aux élèves et écoles des quartiers ciblés. Plusieurs lots de fournitures scolaires, mais aussi des ballons ont été distribués individuellement aux élèves ainsi qu'à leurs écoles. Un cadeau apprécié à sa juste valeur. Car ces élèves et leurs enseignants ont remercié la MONUSCO, et particulièrement le contingent, auteur de ces cadeaux, combien précieux et importants pour eux...

