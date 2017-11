Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce les capacités des acteurs communautaires dans la protection des civils

communiqué de presse

Beni, 16 Novembre 2017 : La Section des Affaires civiles de la MONUSCO-Beni, a organisé, ce jeudi 16 novembre 2017, à Mangina, dans le territoire de Beni, une session de renforcement de capacités des acteurs communautaires des localités de Mangina, Kyanzaba, Malabo, Cantine ; impliqués dans la protection des civils sur les techniques de collecte, de traitement et de partage des alertes.

Au total 46 personnes dont 14 femmes et 32 hommes, parmi lesquelles des membres des Comités Locaux de Protection, des membres de la Société civile, les représentants des organisations des femmes et des jeunes, le Fonctionnaire Délégué, le représentant de l'ANR, de la PNC, et des FARDC, ont pris part à cette session, animée par le Fonctionnaire Délégué, les commandants FARDC et PNC, et le Président de la Société civile locale sous la facilitation de la Section des Affaires civiles (CAS) de la MONUSCO-Beni.

L'objectif global de cette session : contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire et de protection des civils à travers le renforcement des capacités des acteurs communautaires dans le domaine de l'alerte précoce, l'extension de mécanismes de protection existants comme les Réseaux d'alerte communautaires et les Comités locaux de Protection.

Les participants à ces assises ont été encouragés à partager leurs expériences sur la sécurité et la protection des civils y compris les défis qu'il rencontrent en vue de formuler des suggestions et recommandations susceptibles d'améliorer la situation de sécurité et protection des civils dans la zone Mangina, où règne une certaine insécurité et où l'on enregistre des cas d'enlèvements, où des mouvements de groupes armés sont signalés.

Ils ont surtout mis en évidence le manque ou l'insuffisance dans la collaboration entre les services de sécurité et les acteurs de la Société civile et leaders communautaires impliqués dans la protection des civils. Selon eux, la base n'est pas impliquée dans les rencontres liées à la sécurité du milieu, toutes choses ayant comme conséquence majeure la persistance et la montée des cas de kidnapping de civils sur le chemin des champs.

Les collègues de CAS et du BCNUDH se sont appesantis sur les aspects techniques de l'identification et de l'analyse des menaces, de la collecte et de la gestion des données, et également sur le partage des données et le plaidoyer pour une réponse appropriée dans le cadre de la protection des civils.