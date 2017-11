Mali: Insécurité alimentaire - Le paysi et ses partenaires se concertent sur une cartographie factuelle

La première session du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire au titre de la campagne agricole 2017-2018 s'est ouverte depuis le lundi dernier à Bamako. Pendant 6 jours, les participants cibleront les populations les plus vulnérables en insécurité alimentaire et proposeront les réponses les mieux appropriées.

Il s'agira pour le Mali et ses partenaires de disposer d'une cartographie factuelle et projetée de la situation de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité au Mali ainsi que des chiffres fiables permettant la planification des interventions en faveur des populations vulnérables du Mali notamment dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2018; la concertation régionale pour une analyse du cadre harmonisé menée dans les 17 pays de la sous-région ; du plan national de réponse du Mali (PNR) de l'année 2018 et de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour le représentant de la FAO au Mali et chef de file des partenaires techniques et financiers, Allahoury Diallo, le cadre harmonisé constitue pour la sous-région et particulièrement pour le Mali, un outil de référence intégrateur pour une bonne analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle et de vulnérabilité des populations. Pour lui, la force du cadre harmonisé réside dans sa large adoption par toutes les parties prenantes tant au niveau du gouvernement, des Nations unies et de la société civile.

Pour sa part, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré a souligné que le cadre harmonisé est devenu l'outil de référence de toutes les actions de la sécurité alimentaire conjoncturelle au Mali. C'est pourquoi, il a précisé que les résultats des travaux permettront au gouvernement et à ses partenaires d'anticiper sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire.

Il a rappelé que le SAP-Mali (Système d'Alerte Précoce) à l'instar des autres pays du CILSS et de l'Afrique de l'Ouest, s'est engagé depuis quelques années dans un processus d'harmonisation des méthodologies d'évaluation de l'insécurité alimentaire aigue, appelé cadre harmonisé.