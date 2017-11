Ile Maurice: Dîner annuel de la BoM - Aucun ministre présent, Basant Roi s'en prend aux économistes de pacotille

Ont-ils boudé le dîner annuel de la Banque de Maurice (BoM), ce vendredi 17 novembre, à l'hôtel Sugar Beach ? En tout cas, les ministres ont brillé par leur absence ce soir. De quoi relancer les spéculations sur l'état des relations entre le gouverneur Ramesh Basant Roi et les hautes sphères du pouvoir.

Dans son discours, le gouverneur a fait l'historique des 50 années qu'a traversées la Banque centrale. Et il fait remarquer qu'à un certain moment, la Bank of Mauritius Act contenait une phrase qu'il a qualifiée d'«aberration» : «The Minister may from time to time give such directions to the Bank as, after consultation with the Governor of the Bank, he considers necessary in the public interest.»

Pour Ramesh Basant Roi, c'était une «aberration» que la BoM ait à solliciter l'accord du ministre on «many policy matters». Cela démontrait, explique-t-il, que la Banque centrale n'était pas une institution indépendante. Il est catégorique : c'est la responsabilité de tout un chacun de préserver et de protéger l'indépendance de la BoM face aux «deplorable baskets of fake economists, self-seeking advisers and imposters in the veiled pursuit of self-interests».

Il en est persuadé. C'est dans l'intérêt du pays que la Banque centrale soit totalement indépendante. «Cela doit être un principe sacro-saint.» Et de rappeler qu'il fut un temps, dans une Italie infestée par la mafia, où ce pays a été sauvée grâce à deux institutions : le Vatican et la Banque centrale.

Le discours de Ramesh Bassant Roi

