Ile Maurice: Ashik Persand - «Redonner à la politique ses lettres de noblesse»

L'ancien conseiller régional britannique travaille sur deux projets pour Quatre-Bornes : la création d'un grand espace social qui permettra aux habitants de se réunir pour la lecture et le partage de leurs connaissances. Il compte obtenir des livres de ses amis en Angleterre. Ensuite, Ashik Persand veut jumeler la ville de Quatre-Bornes avec une ville anglaise. Et même dans l'éventualité d'une défaite à cette partielle, il compte continuer de travailler sur ces deux projets.

Il a fondé le Mauritius Conservative Party et a déjà représenté le parti conservateur britannique, en tant que conseiller élu pour le comté de Surrey, en Angleterre, entre 2013 et 2016. Ashik Persand, 58 ans, est un Mauricien qui, depuis 40 ans, fait le va-et-vient entre la Grande-Bretagne et Maurice.

