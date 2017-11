Ile Maurice: Lepep - Ce qu'il reste du premier Conseil des ministres

Il a fondé le Mauritius Conservative Party et a déjà représenté le parti conservateur… Plus »

Le bâtiment du Trésor a vu défiler deux Premiers ministres. Les Finances, le Tourisme, le Logement et les terres, les Collectivités locales, l'Égalité du genre, l'Environnement et la Fonction publique, trois ministres.

On dénombre huit changements après les épisodes suivants : les affaires Bal Kouler et Euroloan, la démission de Pravind Jugnauth comme ministre des Technologies de la communication et de l'information, la réintégration de celui-ci comme ministre des Finances, post-démission du PMSD, la prestation de serment du gouvernement de Pravind Jugnauth, le Yerrigadoogate, pour finir avec l'affaire Soodhun, où, dans un premier temps, le Logement et les terres est passé sous la tutelle de Mahen Seeruttun.

