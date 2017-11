Afrique Centrale: Présentation du projet de développement de Mbanza Kongo à l'Unesco

Luanda — Le projet intégré de développement Kongo Mbanza - Patrimoine Mondial, qui démontre l'engagement de l'Exécutif angolais de contribuer à l'internationalisation du site, a été présenté jeudi par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, à l'UNESCO.

Lors de la présentation du projet, Carolina Cerqueira a fait connaître les initiatives de diplomatie culturelle qui l'ont conduit à visiter les trois pays de la région, notamment la RDC, le Congo Brazzaville et le Gabon, ainsi qu'avec le moyen de la coopération à long terme avec les pays voisins pour l'internationalisation du site, à travers des initiatives culturelles communes telles que la réalisation du Festikongo, le festival des industries créatives et culturelles, l'amélioration et l'agrandissement du Musée des Rois du Kongo et du site, avec la construction d'un Centre de recherche et l'inclusion d'une branche à l'Université sur le Royaume du Kongo.

Carolina Cerqueira a souligné que Mbanza Kongo pourrait à l'avenir contribuer au développement durable de la région, promouvoir l'emploi pour les populations locales, en particulier les jeunes, et stimuler les progrès de la région grâce à une attraction touristique et académique grandissante pour la recherche et la connaissance de l'histoire de l'un des royaumes les plus importants et les plus anciens de l'humanité.

Le directeur du sous-comité africain de l'UNESCO pour le patrimoine mondial, Edmund Mukola, a salué les efforts déployés par l'Angola pour la reconnaissance de Mbanza Kongo comme patrimoine mondial et a réitéré la disponibilité du Fonds africain à soutenir le développement des activités susceptibles d'améliorer cet important site de valeur culturelle extraordinaire.

Le responsable de l'UNESCO a exprimé sa satisfaction pour l'initiative des ministères de la culture et de l'Enseignement Supérieur, Science et Technologie de s'engager à promouvoir la création d'une branche sur le royaume du Kongo dans le Université Agostinho Neto et a réitéré le soutien de l'UNESCO pour l'implication de chercheurs, d'universitaires et d'universités africaine et dans d'autres continents.

Edmund Mukola a encouragé l'Angola à présenter de nouvelles candidatures au patrimoine mondial pour d'autres sites d'une valeur naturelle et culturelle extraordinaire qui pourraient enrichir le patrimoine mondial de l'Unesco et accroître la représentativité africaine.

L'ambassadeur angolais auprès de l'Unesco, Sita José, et des membres du ministère de la Culture ont assisté à la réunion.

La ministre de la Culture a participé aux travaux de la 21ème Assemblée générale des Etats signataires de la Convention du patrimoine mondial au siège de l'UNESCO à Paris, qui a célébré cette année ses 40 ans.

Le centre historique de la ville de Mbanza Kongo a reconnu Patrimoine mondial le 8 juin, dans le cadre de la 41e session du Comité du Patrimoine Mondial qui a eu lieu dans la ville Cracovie, en Pologne.