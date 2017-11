Angola: Les accidents de la route, seconde cause de mortalité dans le pays (Police)

"Ces accidents qui se produisent dans cette couche d'âge active de la société provoquent beaucoup d'inconvénients et laissent beaucoup de familles dans la désolation ", a-t-il déploré. Pour lui, l'automobiliste doit avoir une conduite responsable, avoir la maitrise du volant, ne pas parler au téléphone pendant qu'il conduit, de manière à éviter des accidents et surtout, respectant les règles du Code de la route. La Foire des Accidents se réalise en marge de la Journée Mondiale en Mémoire des Victimes de la Route célébrée annuellement le troisième dimanche du mois de novembre, une date instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 25 octobre 2005.

