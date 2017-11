Cote d'Ivoire: SARA 2017 - Alassane Ouattara pour une production agricole résiliente

Lors de cet évènement qui réunit 19 ministres de 17 pays africains, l'ensemble des parties prenantes échangeront autour du thème: « Transformation structurelle de l'économie agricole face aux changements climatiques ».

Au regard du changement climatique qui perturbe les productions agricoles dans bon nombre de pays africains, le Président de la République a invité les acteurs du monde agricole, de l'élevage et de la pêche a plus de résilience dans leur activité. C'était à l'ouverture de la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (Sara 2017) ce vendredi 17 novembre, à Abidjan-Port-Bouët.

Lors de cet évènement qui réunit 19 ministres de 17 pays africains, l'ensemble des parties prenantes échangeront autour du thème : «Transformation structurelle de l'économie agricole face aux changements climatiques ». Ce, dans l'objectif principal de "renforcer la confiance des investisseurs privés et de toutes les parties prenantes au développement du secteur, à travers des activités d'ordre promotionnel, scientifique, commercial et même médiatique".

Pour le Chef de l'Etat ivoirien, cette plateforme facilitera des échanges et des mises en relation pour les affaires. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et dans la dynamisation de la résilience de l'agriculture, il a rassuré les planteurs sur le stockage des produits agricoles. Expliquant qu'avec le concours du groupe de la Banque africaine de développement (Bad), le gouvernement va mettre en œuvre ce programme pour une meilleure qualité des produits d'exportation. «Chers parents paysans, vous pouvez compter sur nous », a dit en substance Alassane Ouattara. Ajoutant que « la Côte d'Ivoire est déterminée à mettre en œuvre les accords de Paris ». Selon lui, le Sara est une source de fierté pour les acteurs du monde agricole, car il permet d'exposer leur savoir-faire. Pour ce faire, il a dit espérer que ce salon contribuera à relever le défi de la transformation structurelle des produits et du changement climatique.

Des propos du ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Sangafowa Coulibaly, le Sara 2017 se veut attractif. « Notre but ultime est de stimuler une croissance soutenue de l'investissement privé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région », a-t-il souligné. Il soutient que le Sara 2017 « n'est pas une foire agricole des professionnels ni un salon feutré où des d'entreprises viennent nouer des partenariats ». Mais plutôt un cadre d'échanges et de ciblage qui s'inscrit dans la réflexion de la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche "afin d'anticiper les contraintes naturelles qui touchent le secteur".

En accord avec ses homologues des pays africains, Mamadou Sangafowa Coulibaly qui a plaidé pour que l'agriculture prenne toute sa place, a rappelé que les résultats obtenus par le Programme national d'investissement agricole (Pnia), d'un montant de 2040 milliards Fcfa, ont permis de renouer avec la croissance. Ce qui , affirme le ministre Sangafowa Coulibaly, est une preuve supplémentaire de la vitalité de l'économie.