Comme lui, certains propriétaires de magasins déplorent la vétusté du matériel des sapeurs-pompiers. « Des tuyaux utilisés pour éteindre le feu sont perforés. Pis, ils n'ont pas suffisamment d'eau », a constaté M. Moctar. Et d'ajouter: « Je suis foutu. J'avais dans mon magasin, en plus de nouveaux stocks de marchandises, de l'argent en espèce. En tout cas, toutes mes économies ». Il évalue ses biens matériels à plus de 10 millions de Fcfa.

Un groupe de commerçants marocains cache mal son anxiété. « A cette allure, on va tout perdre...», dénonce M. Lahrichi Hamza, leur porte-parole. « Tous les magasins que vous voyez là, Absolument, Acquaviva, A. Zara, El Reda, la Noblesse ...contiennent des marchandises de luxe (vêtements, bijoux, chaussures appareils électro-ménagers). Depuis 07 heures du matin que nous sommes ici, le feu poursuit sa course. Les dégâts matériels sont énormes ».

