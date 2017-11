Cote d'Ivoire: Série télévisée - La Rti met le taekwondo en scène avec « Abidjan City Club »

Les perspectives s'annoncent plus enchantées sur les prochaines saisons.

Pour la saison 2018 le média de service public entame la production d'une série inspirée de faits réels dont la présentation a eu lieu le 16 novembre.

En 13 épisodes de 26 minutes, modulables en 6 de 52 minutes, le projet de co-production entre la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), média de service public via son pôle Rti-Distribution, intitulé « Abidjan City Club », a été dévoilé sous toutes ses coutures, le jeudi 16 novembre au chapiteau polyvalent de son siège d'Abidjan-Cocody.

S'inspirant, à maints égards de l'histoire réelle de Mamina Koné, une tenancière d'un fast-food populaire (kiosque) du faubourg abidjanais d'Abobo, désormais dans le Top 5 mondial du taekwondo féminin, la trame actancielle de la série décline l'intérêt des Ivoiriens pour cet art martial d'origine coréenne. Philippe Lacote, le célèbre réalisateur franco-ivoirien qui signe la partie technique du projet, remet l'histoire dans l'aire géographique de Treichville, avec le personnage de Fanta qui peine à convaincre son cercle familial et communautaire quant à ses ambitions de devenir une as du tatami. Entre machisme, préjugés et autres aléas de la vie, elle brave les écueils sous l'ombre tutélaire de son maître de club qui est incarné par l'iconoclaste acteur ivoirienne d'envergure internationale, Isaac De Bankolé. Toutes choses qui ne pouvaient que ravir Me Cheick-Daniel Bamba, président de la fédération ivoirienne de taekwondo.

Philippe Lacote et Isaac De Bankolé à la manœuvre

Qui, assure Ahmadou Bakoyoko, Directeur général de la Rti et le duo Bankolé/Lacote de la disponibilité de son institution à finaliser un casting de choix pour porter au diapason des films d'arts martiaux étatsuniens, chinois, coréens ou japonais.

Depuis son édiction en 2015, Rti Distribution produit et co-produit 3 à 4 séries en moyenne par an. En outre, en tant que diffuseur mais aussi fournisseur, elle affiche des recettes de l'ordre de 700 millions de FCfa pour des investissements de 400 millions de Cfa. Les perspectives s'annoncent plus enchantées sur les prochaines saisons. Sans compter que dans un écosystème libéralisé et concurrentiel de l'audiovisuel, le groupe Rti entend gagner la bataille des contenus et de la projection d'une image optimiste, réel et qui sied aux ambitions de la Côte d'Ivoire.