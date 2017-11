Cote d'Ivoire: Planification familiale - Des experts internationaux ont réfléchi sur la délégation des tâches à Abidjan

A l'issue de cette rencontre c'est de pouvoir atteindre les objectifs que la Côte d'Ivoire s'est fixée d'ici 2020. A savoir l'implication de tous les acteurs dans la pf, pour que d'ici 2020, nous puissions atteindre les 36% de prévalence contraceptive que s'est fixée le pays.

Des décideurs nationaux et internationaux et des organisations de la société civile ont pris part à un dialogue de haut niveau afin de mener une réflexion sur la question de la délégation des tâches en matière de Santé sexuelle et reproductive et planification familiale (Ssr/PF) à Abidjan. La stratégie de la délégation des taches a été adoptée par le gouvernement ivoirien en vue de réduire plus efficacement la mortalité maternelle et la mortalité néonatale en Côte d'Ivoire(respectivement de 614 cas de décès pour 100.000 naissances).

La rencontre s'est tenue du 09 au 10 Novembre 2017 à l'espace Latrille Events à Abidjan (Cocody - 2 plateaux). Elle visait entre autre à inviter l'ensemble des parties prenantes à une collaboration renouvelée pour la mise en œuvre des engagements en faveur de la DT pour les SSR/PF (Partenariat de Ouagadougou, Family Planning 2020).

Cet atelier de dialogue vient à point nommé dans le cadre des engagements pris par la Côte d 'ivoire pour la réduction du taux de mortalité maternelle. Et la délégation des tâches est justement l'une des stratégies qui a été dégagées pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Pour la directrice du Programme nationale de santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire(PNSME), Dr kouassi Emilienne la délégation des tâches permet d'améliorer l'accès des services des populations au sein de la communauté. La délégation des taches est appliquée en Côte d'Ivoire depuis 1982. Ce n'est pas nouveau, les relais communautaires existent... les agents de santé communautaire distribuent déjà les produits contraceptifs. Mais le cas des produits injectables est problématique.

Quant à Mme Elsa Burzynski de Equilibre et population(Equipop.org), chargée de plaidoyers. « La délégation des taches est une thématique qui nous préoccupe depuis quelques années. C'est une thématique qui est porteuse certes, si elle est mise en place de la bonne manière. Elle est aussi complexe, il y a beaucoup d'enjeux. Parce que la santé à base communautaire, si elle n'est pas mise en place dans les bonne conditions faire courir des risques où porter préjudice à la qualité des services.

Il y a vraiment des complexités. Qui fait qu'il est important de travailler et d'accompagner les ministères pour qu'ils s'approprient la thématique pour qu'ils mettent en place des cadres et des politiques de régulation qui permettent de mettre en place cette approche de manière sûre et qualitative pour les populations.

Le travail est vraiment un travail de plaidoyer et d'accompagnement des ministères des ministères de la santé de la sous-région dans la mise en œuvre de la délégation de leur tache comme stratégies porteuses pour renforcer l'accès à la Pf. Cette rencontre internationale a enregistré la présence de plusieurs partenaires tecniques financiers tels que (Usaid, Afd, Unfpa, Ucpo ) et des organisations de la société civile(Aspsu,Messi, Aimas, Aibef, Leadafricaines, Rues, Onef).