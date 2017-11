Cote d'Ivoire: International English school of Abidjan - Plus de 80 élèves visitent les locaux de la mairie de Cocody

Pour sa part, la directrice de l'établissement, Okoyé Anjoli, a indiqué que l'Iesa a été créée en 2007 avec au départ 25 élèves et compte à ce jour 500. Elle a annoncé que les élèves proviennent de 36 nationalités et les enseignements se déroulent en Anglais.

Touré Vamara qui a qualifié cette visite comme étant « le début d'un partenariat entre l'Iesa et la mairie de Cocody », a porté le message du maire N'Goan Aka Mathias. Qui d'après lui, souhaite que « les élèves de la commune soient les meilleurs et les ambassadeurs, pour une commune présidentielle propre ».

Parlant de l'organigramme, l'adjoint au maire, Touré Vamara, a indiqué que la mairie de Cocody comprend six directions, 18 sous-directions et 50 chefs de service. L'effectif de son personnel est de 740 employés avec un budget de 8,5 milliards de F Cfa, pour une population estimée à environ 750 000 habitants, a-t-il signifié.

Avant de souligner que ce sont près de 400 millions de prises en charge scolaire qui ont été investies, en cette rentrée scolaire par le maire N'Goan Aka Mathias. En plus des écoles construites ou réhabilitées et des tables-bancs offerts.

Ainsi, le représentant du maire, a relevé que la mairie de Cocody travaille au quotidien pour le bien-être des populations. A ce titre, a-t-il précisé, « la mairie lutte contre l'insalubrité et les nuisances sonores ». Selon lui, ce sont les deux grands problèmes de la commune. Ensuite, les embouteillages dans la circulation et le social..., a-t-il ajouté.

Cette visite guidée par le directeur des services administratifs, Orieux Diby Michel, qui s'est déroulé le 14 novembre, a conduit les élèves dans les différents services de la municipalité. Notamment, l'état civil, les ressources humaines, le guichet de paiement des impôts et patentes, etc.

Plus de 80 élèves de l'International English school of Abidjan (Iesa), sise aux II Plateaux Vallons, ont visité les locaux de l'hôtel communal (mairie) de Cocody, en vue de s'imprégner de son fonctionnement.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.