Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 (5è journée) - Afad nouveau leader, l'Asec en embuscade

Les deux bonnes opérations de la suite de cette 5è journée sont également à l'actif des jaune et noir de l'Asec et de San Pedro. Dans le "remake" entre l'Asec Mimosas et les insulaires de Moossou Fc, Badié Gbagnon et l'Asec plus prolifiques ont raflé la mise.

Les « Académiciens » de l'Afad de Djekanou sont les nouveaux leaders de la Mtn Ligue1. Grâce à leur courte mais précieuse victoire sur les Aiglons (1-0), en match comptant pour la 5è journée du championnat, l'Association de football Amadou Diallo (Afad) éjecte ainsi l'Africa sport du podium.

Une défaite des Oyés lourde de conséquences puisque les protégés du coach Aka Kouamé Basile se retrouvent à la troisième place du classement général, derrière le promu Bouaké Fc (12 points +3) désormais dauphin de l'Afad (13 points +5).

Les deux bonnes opérations de la suite de cette 5è journée sont également à l'actif des jaune et noir de l'Asec et de San Pedro. Dans le "remake" entre l'Asec Mimosas et les insulaires de Moossou Fc, Badié Gbagnon et l'Asec plus prolifiques ont raflé la mise. Grâce à ce succès (2-1), les Mimosas se retrouvent dans le « Big four » à ex-aequo avec l'éternel rival l'Africa sports.

Au stade Auguste Denise de San Pedro, le derby des "frères ennemis" a tourné à l'avantage du Fc San Pedro (2-0). Une victoire qui permet au promu de faire un bond prodigieux pour se retrouver désormais à la 5è place. Le Séwé sport (1 point -5) rétrograde à la 13è place de la Mtn Ligue1. Par ailleurs le Wac et Gagnoa ont coupé la poire en deux (1-1), restent au coude à coude dans le milieu du tableau.

Si le Stade d'Abidjan a réussi son premier succès du championnat aux dépens de l'Asi d'Abengourou (2-0), ce n'est pas le cas pour le Séwé, l'As Tanda et la Soa qui sont encore en quête d'une première délivrance après cinq journées.

Tous les résultats de la 5è journée de la Mtn ligue1 (mercredi 15 au jeudi 16 novembre 2017)

Asec Mimosas - Fc Moossou : 2 - 1

Bouaké Fc - Soa : 3 - 1

Stade d'Abidjan - Asi : 2 - 0

Usc Bassam - As Tanda : 1 - 0

Africa sport - Afad : 1 - 0

Sc Gagnoa - Wac : 1 - 1

Séwé sport - Fc San Pedro: 0 - 2