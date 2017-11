Maroc: Un combat continu pour l'édification d'un pays moderne et démocratique

Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 62ème anniversaire de la proclamation de l'Indépendance, un événement majeur de la vie nationale.

Sa commémoration fournit, sans conteste, l'occasion de faire un retour rétrospectif sur l'une des plus glorieuses périodes de notre histoire et de revisiter ce tournant important que furent les mois et les semaines au cours desquels Feu Sa Majesté Mohammed V a jeté les bases du nouvel Etat marocain. Lequel constituera une exception remarquable au cœur d'une évolution marquée, notamment en Afrique et dans la quasi-majorité des pays arabes, par la prédominance du parti unique et par une centralisation de type bonapartiste.

Antoine Pinay, président du Conseil de France de l'époque, pressé par les événements internationaux et par le Mouvement nationaliste marocain, après avoir engagé aussi des négociations avec S.M. Mohammed V par l'intermédiaire du général Catroux à Antsirabé même, annonça que «la France entend donner au Maroc le visage d'un Etat moderne, démocratique et souverain».

Ce «visage d'un Etat moderne», ce sera Feu S.M Mohammed V qui le conférera au pays, balayant du coup les turpitudes de tous ceux qui s'étaient ligués auparavant, le 20 août 1953, contre le Souverain.

Après les négociations de Saint-Germain-en Laye, et notamment l'entretien du 6 novembre ayant réuni S.M. Mohammed V et Antoine Pinay, la libération du Maroc était acquise, laborieusement conquise grâce au discernement du Souverain qui regagna le Royaume.

Son retour a eu lieu le 16 novembre 1955. S'ensuivirent trois jours de liesse intense et de ferveur indicible à travers tout le pays.

Le 18 novembre 1955, jour de la Fête du Trône, Sidi Mohammed Ben Youssef, qui a été intronisé le 18 novembre 1927 a donc célébré la prière du vendredi à la Mosquée Hassan à Rabat et y a prononcé le discours du Trône où il a officiellement proclamé l'Indépendance du Maroc qui n'a été actée que le 2 mars 1956 avec la fin du Protectorat.

Moment de communion de toute une nation autour de ses valeurs indéfectibles, la Fête de l'Indépendance donne donc ses lettres de noblesse au combat courageux d'un peuple uni derrière son Souverain, dont le détonateur fut la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 1953. Il offre également l'opportunité de donner aux nouvelles générations toute la mesure des sacrifices consentis pour s'affranchir du joug du colonialisme et le recouvrement de l'Indépendance du Maroc en 1955.

La Fête de l'Indépendance offre aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage au père de la Nation Feu S.M Mohammed V qui, par sa foi inébranlable, sa détermination sans faille et son dévouement exemplaire au service de la cause de son peuple, a su mener le Royaume vers une nouvelle ère, signifiant la victoire du droit sur l'injustice et de la dignité sur l'asservissement.

Agissant en symbiose avec le Trône pour défendre les valeurs nationales sacrées, la volonté inébranlable de toute la nation l'a emporté sur les desseins perfides du colonisateur qui a, par son atteinte au symbole de la nation, mis le feu aux poudres et précipité sa fin. «Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du Protectorat et l'avènement de la liberté et de l'indépendance», avait déclaré le regretté Souverain le 18 novembre 1955 à son retour d'exil en compagnie de la Famille Royale. «Nous sommes passés de la bataille du petit Jihad à celle du grand Jihad», avait-il poursuivi.

Ce premier discours de l'indépendance, véritable feuille de route présentée à un peuple en liesse, avait jeté les bases de l'édification d'un avenir enrichi de tout ce que l'universalité offre à l'humain.

Fort de son indépendance, notre pays s'est alors investi dans l'effort d'édification nationale pour bâtir un Maroc libre, indépendant et souverain où les liens de symbiose et de communion entre le Trône et le Peuple se fondent dans la démocratie, le pluralisme politique et le libéralisme économique. Une œuvre de longue haleine qui s'est poursuivie sous la conduite du digne successeur du père de la Nation, Feu S.M Hassan II.

Après avoir mis en place le chantier du développement économique et social, S.M le Roi Mohammed VI, digne successeur de Feu S.M Hassan II et Feu S.M Mohammed V, s'est également inscrit dans la continuité de cette dynamique renouvelée en jetant les bases d'une économie moderne et compétitive, de modernisation du Royaume et de consécration des valeurs de démocratie et de citoyenneté.

Sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI, les liens de symbiose et de communion entre le Trône et le Peuple ne font que se consolider au service de la préservation des acquis nationaux et la promotion du développement socioéconomique, dans le cadre d'un Maroc des institutions et de la démocratie.

En célébrant ce glorieux anniversaire riche en symboles et en valeurs, le peuple marocain réaffirme sa position inébranlable de mobilisation générale et d'adhésion totale aux grandes épopées initiées pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et des valeurs d'ouverture, de modération et de dialogue.