La Résidence d'écriture de la Bande dessinée «les bulles de la Ruche», chapeautée par l'auteur français Sébastien Maitre, a procédé avant-hier, jeudi 16 novembre 2017, dans l'enceinte de la Halle de la Gombe, à la présentation des réalisations des œuvres bédéistes de quatre jeunes auteurs congolais venant de Bukavu, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa.

L'objectif poursuivi était pour ces auteurs dessinateurs et scénaristes, de se livrer à l'exercice consistant à raconter leurs expériences et les réalités de leur travail, en vue de développer la passion pour l'écriture de la bande dessinée auprès de toute personne intéressée et d'encourager, par ailleurs, ceux qui s'y essayent déjà. Cette rencontre -dont la plupart de participants étaient des élèves du Lycée Français René Descartes- s'était inscrite dans le cadre de la 5ème édition de la fête du livre de Kinshasa.

Décidément, c'est une expérience unique et belle qui se vit actuellement dans la capitale de la RDC. Oui, l'on aperçoit des auteurs de toutes sortes, bien que différents par leurs styles et domaines, mais une similitude qui, jusque-là, ne passe pas moins inaperçue. A savoir, le goût de la littérature incarné par l'écriture.

Focus

L'Auteur Sébastien Maitre et sa structure d'écriture du registre bande dessinée qui œuvre dans la formation et encadrement des jeunes auteurs, en dépit de cette période festive, n'a pu s'empêcher de participer et d'encadrer les quatre jeunes auteurs congolais venant de Goma, Kisangani, Kinshasa et Lubumbashi afin de leur permettre de s'épanouir dans le dessin et l'écriture. Ce faisant, la Résidence d'écriture bande dessinée « les bulles de la Ruche », est toujours au four et au moulin pour le bien de la littérature francophone. Il faut rappeler que cette dernière est une structure ayant son siège en France et a toute une panoplie d'objectifs. Encadrer, faire émerger et former les jeunes auteurs dans le but de trouver, pour chacun d'eux, une maison d'édition. C'est pourquoi, la maitrise des techniques de l'écriture est vivement souhaitée. Les jeunes auteurs de bande dessinée poursuivent deux buts conjointement ; être capable de bien dessiner et être apte à accomplir de scénario de qualité. Cela demande une grande capacité, des connaissances et, aussi, de l'imagination, à en croire Patrick Kaluta, un des auteurs.

Satisfait

A la fin de leurs exposés, Patrick Kaluta, Dody Lobela, Clément Keba et Divin Matemeso Manzabi, les jeunes auteurs dessinateurs venant des quatre points cardinaux de la RDC ont manifesté, à cœur ouvert, leur reconnaissance à l'égard de la Résidence BD, en remerciant chaleureusement les initiateurs du projet et associés Barly Baruti, Thembo Kash, Dick Esale et Maria Lucia Castrillon. Qui, il sied de le signifier, constituent les têtes d'affiches du projet. A la fin de la fête du livre de Kinshasa, ces encadreurs promettent de passer, les jours à venir, à l'intérieur du pays en vue de dénicher des jeunes talents.