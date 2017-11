Un nouveau blocage aux allures d'un piège a été observé, depuis quelques temps, à Kasumbalesa. Après l'interprétation abusive des mesures d'interdiction d'importation de certains produits, voici que de mauvaises langues cherchent à envenimer inutilement, l'état des relations entre la RD. Congo et la Zambie.

Tous les camions en provenance de ce pays voisin seraient bloqués à la frontière, juste à l'entrée sur le territoire congolais. A l'opposé, pour traverser, les camions se dirigeant vers la Zambie sont, à leur tour, bloqués et confinés de ce côté. L'on y évoque des raisons, semble-t-il, de la série de mesures d'interdiction de l'importation de certains produits, tels qu'énumérés dans les arrêtés ministériels que Jean-Lucien Bussa Tongba, en tant que Ministre d'Etat au Commerce Extérieur, avait signé, le 25 août 2017.

Et, pourtant, même si ces mesures drastiques contre la fraude, la contrebande, la maffia et les importations et exportations illégales et illicites visaient l'ensemble du pays, elles étaient assorties de quelques exceptions, selon qu'il fallait, par exemple, s'en référer à l'autorisation préalable. Ceci n'était, peut-être, pas suffisant pour qu'aujourd'hui qu'on en arrive à une généralisation excessive. Qui plus, ces mesures, selon les dernières précisions, étaient d'application immédiate dans la partie Ouest du pays et devraient, par la suite, être progressivement appliquées dans les autres parties, après des évaluations.

Dernièrement, Bussa et Kapika étaient, à ce sujet, dans le Haut-Katanga où le même problème en ce qui concerne l'importation de Tilapia, s'était encore posé. Ils sont même passés à Kasumbalesa avant que la situation ne s'empire jusqu'au point de tenter de polluer l'atmosphère des relations et échanges ordinaires et normaux avec la Zambie. Quoi qu'il en soit, la délégation congolaise, avec la double représentation du Ministère d'Etat au commerce Extérieur et de la Vice-Primature chargée des Affaires Etrangères, a rencontré la partie zambienne dans la perspective de dissiper toute équivoque. L'on croit savoir qu'au-delà de ce désordre, le trafic reviendra rapidement à la normale. Car, après des tractations, la levée de la mesure d'interdiction de transit des produits congolais via la Zambie, a été arrachée, depuis hier, dans la soirée. Bussa, depuis Kasumbalesa, s'en félicite et promet d'y veiller pour que très prochainement, cette confusion soit annihilée dans les transactions.

Dans cette édition, revoici la série de ces arrêtés-là. Donc, toute interprétation erronée ne relève, apparemment, que de la mauvaise foi. Ceci vaut, au fait, toute une mise au point. Qui dit que lorsqu'on parle d'importations illégales et illicites, il faudrait alors, pour les esprits malveillants, interdire toutes les importations ou exportations, prises de façon globale ?