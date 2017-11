Congo-Kinshasa: Requiem ?

opinion

Plus qu'une poignée de jours, à peine une dizaine, à dire vrai, pour que le mois de novembre puisse tirer à sa fin. Et, au Congo-Kinshasa, les regards restent fixés, sans surprise, sur le 31 décembre 2017.

Une année auparavant, au Centre Interdiocésain, précisément, les politiques signaient le compromis de la Saint Sylvestre pour avaliser la transition de 2017 jusqu'aux élections censées alors se tenir avant cette échéance, à présent redoutée. Cette projection électorale ne peut, malencontreusement, plus être respectée pour des multiples raisons. Ce couac électoral bis repetita de celui de 2016, évidemment, génère les pires tensions qui soient sur la scène politique. Cette fois, aucune perspective d'entente ne semble se dessiner pour que soit façonnée, assez consensuellement, la période d'après la deadline, comme en 2016 pour 2017. La CENCO, ancien arbitre des discussions directes, n'a plus le cœur à l'œuvre. Les politiques, quant à eux, ont des postures amphibologiques, in globo.

Enfin, la communauté internationale, occupée à jouer à l'église au milieu du village dans une scène politique congolaise reconfigurée après la publication du calendrier électoral, n'a de cesse de prescrire des formules pour éviter le pire dès le 1er janvier 2018. Ce, autant que les opposants et acteurs de la société civile modérés ainsi que les politiques se voulant du centre. Recherche d'un consensus autour du calendrier électoral. Discussions techniques sur les élections. Mise en place d'un comité d'experts internationaux et détermination d'un plan de décaissement pour les différentes opérations électorales. Etc. Toutes ces propositions vantées à gorge déployée peine à s'imposer pour résoudre la crise politico-électorale du moment.

Pourtant, les clepsydres n'ont de cesse de marquer l'écoulement du temps. Voici novembre 2017 rendre l'âme peu-à-peu, le 31 décembre c'est pour bientôt. Aux yeux de plus d'un, la fin du mois en cours sans compromis ne présage rien de bon. Puisque ce dernier était le cap propice pour amener la logique de la conciliation sur la transition en vue à sa maturité. Tel était le cas, devoir de mémoire oblige, pour l'ouverture début décembre 2016 des discussions directes qui ont permis de traverser le 19 décembre puis de clore l'année avec un semblant d'accalmie.

Cette fois, le décor est un peu plus corsé, peut-être un peu trop même. Les esprits à l'Opposition sont disposés à tout sauf à pouvoir de nouveau bénir un glissement au profit de la mouvance. Cela, surtout que la CENI entrevoit deux années pour que l'alternance soit concrétisée au sommet de l'Etat comme ils le veulent. Deux années de calvaire pour l'Opposition qui voit plutôt, à la limite, les élections et l'alternance en 2018. De son côté, le tandem CENI-Pouvoir considère jusque-là l'almanach électoral publié le 5 novembre 2017 comme la Bible, à tout dire. Donc, point n'est question de le ciseler, de le remodeler.

Ce serait, apparemment, un sacrilège. Toutefois, s'il faille le faire, c'est bien à un troisième round des pourparlers, une option rejetée de manière catégorique à l'Opposition radicale incarnée par le Rassop/Limete, le Front pour le Respect de la Constitution et l'UNC de Kamerhe Vital. Avec les derniers jours du mois de novembre qui partent en fumer, d'aucuns craignent que les politiques par leurs radicalismes réciproques aient à dire, bon gré mal gré, la messe de requiem de la logique de la paix, celle qui prône la recherche d'un consensus pour résoudre les poignantes divergences et le 31 décembre 2017 et au-delà par des moyens pacifiques. Pourront-ils rectifier le tir avant la fin de novembre ou l'entame du 31 décembre ? Entendons voir.