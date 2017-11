Congo-Kinshasa: Journée ville-morte - La classe politique interpellée !

A ce sujet brûlant d'exiger le départ du Président Kabila avant le 31 décembre 2017, les avis des kinois sont plus que partagés. Plusieurs se demandent par quel mécanisme y parvenir. Sur ce, ils en appellent à la retenue et au respect des engagements. "Je ne vois pas comment cela peut se faire, la transition sans Kabila. La Constitution du 18 février 2006 ne prévoit pas ce mécanisme, alors que les opposants devraient prendre leur mal en patience jusqu'au 23 décembre 2018, jour prévu pour les scrutins. Cela suppose également que le Gouvernement doit respecter l'échéance pour éviter au pays les crises politiques intempestives", a déclaré un passant trouvé à la hauteur de Kintambo Magasin.

Et d'ajouter, "en plus ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, ce que le peuple Congolais n'a plus besoin seulement du changement du régime, mais aussi du système qui fait toujours qu'une petite portion de personnes puisse jouir des richesses du pays. Car, aujourd'hui ceux qui veulent conquérir le pouvoir ne cessent de nous promettre le paradis. Par la suite l'on tombera dans le piège de leur démagogie habituelle".

La classe politique RD Congolaise est en ébullition depuis que Nangaa a publié le calendrier électoral. Alors qu'il était tant réclamé, après qu'il soit rendu public, ce chronogramme électoral a été tout simplement récusé par toutes les forces politiques et sociales de l'Opposition aile dur. Et d'emblée, les actions de rue ont été annoncées avec pompe. C'est ce qui a justifié journée décrétée ville-morte du mercredi passé que les kinois ont refusé d'émettre un point de vue sur sa réussite ou son échec.

