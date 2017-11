Et qu'un diamant était bien gardé dans les murs de la chambre du père agonissant. Cette pierre précieuse, aux dires du père, devrait permettre à son fils prodigue de se relancer dans la vie. Alors que la femme n'était pas arrivée chez son amant pour lui faire l'économie de ces lettres, l'homme reçu un coup de fil à Kinshasa pour l'informer que le Gouvernement avait pris la décision de casser leur maison pour construire un chemin de fer... Et, l'histoire continue.

La 5ème édition de la fête du livre a ouvert ses portes le mardi 14 novembre dernier à la l'Institut Français de Kinshasa. Cette activité inaugurale a connu la participation de plusieurs convives de marque, à l'instar des Ambassadeurs de l'Union Européenne, de la France et tant d'autres. C'était également l'occasion de la remise du prix "Makomi". Jean-Claude Ntwala, le plus heureux de la soirée, a remporté le premier prix dans la rubrique "Nouvelle".

