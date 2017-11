Congo-Kinshasa: Fête du livre à la Faculté des Lettres de l'Unikin - Kadima Nzuji pour la valorisation des langues nationales

Le livre se fête à l'Institut français de Kinshasa. Il se fête au Centre Wallonie Bruxelles, mais, aussi, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kinshasa, à la colline inspirée.

La célébration de la 5ème édition du livre à Kinshasa a été orientée le 16 novembre dernier vers l'Université de Kinshasa, singulièrement à la faculté des Lettres et Sciences Humaines, sous l'impulsion du professeur Léon Matangila, le Doyen. Au rendez-vous de cet évènement, un café littéraire a été inscrit à l'ordre du jour, de même qu'un atelier d'écriture. Le professeur Mukala Kadima Nzuji, père de la littérature congolaise d'expression française, a été à l'honneur dudit café littéraire. Le premier historien congolais de la littérature congolaise d'expression est, d'après le Professeur Makolo, un poète remarquable, un Scientifique de haut vol, un homme de culture intéressé également à la musique, mieux, une personnalité complexe. Le professeur Kadima Nzuji est persuadé que le développement n'est pas conservable dans une langue d'autrui. L'hymne national en langues nationales notamment, est une richesse incommensurable pour la société RD Congolaise, d'après lui.

Elle ne devait que célébrer, elle aussi, la fête du livre. La faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kinshasa n'a cessé de prôner la culture du livre et des belles lettres. Elle est la mère des figures incontestables, ancêtres de l'histoire authentiquement RD Congolaise, à l'instar de Mukala Kadima Nzuji, Ndaywel Isidore, Yves Mudimbe, Georges Ngal, Sikitele Gise, pour ne citer que ces derniers. Le jeudi 16 novembre dernier, la faculté a eu l'honneur, sous l'impulsion du doyen, le Professeur Léon Matangila, d'accueillir un de ses dignes fils, l'historien et grande plume de la littérature congolaise de langue française, Professeur Kadima Nzuji. Ce dernier a dû animer une conférence-débat devant un auguste auditoire composé de nombreux Professeurs de la même faculté, et des étudiants.

«La société congolaise est dominée par l'oralité. Je rêve que la culture du livre s'impose, elle aussi dans le vécu quotidien de chaque famille. Ne dit-on pas que "verba volant, scripta manent ?" Au lieu d'attendre la fête du livre, il faut cultiver la politique forte du livre», préconise le Professeur Nzuji Kadima. Le fruit de la faculté des Lettres de la colline inspirée pense qu'il ne faut pas, un seul instant, négliger les langues nationales ; celles liées intimement à l'identité et à l'expérience. Il défend les valeurs de la lecture, l'intérêt pour les jeunes plumes de s'intéresser aux activités relatives au domaine scientifique et littéraire etc.

Reçu par le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kinshasa, le père de la littérature congolaise d'expression française a reconnu le mérite des autres plumes qui continuent à assurer la relève des belles Lettres, dont le Professeur Léon Matangila, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Et, encore, le représentant des éditions L'Harmattan en RD Congo, le Professeur Makolo, secrétaire général honoraire de la même Université. «Je suis heureux de me retrouver aux côtés des miens, notamment en face du Professeur Léon Matangila, lequel est au centre du livre et de la pensée congolaise, grâce à sa dévotion vis-à-vis du livre, auquel il accorde une place grandiose dans la vie de tous les jours», a affirmé l'historien Nzuji Kadima.

Il reconnaît que la culture ne périra jamais en RD Congo tant que des plumes se développeront. D'où, il a invité les Jeunes étudiants à bosser dur, de manière à emboîter les pas de ces derniers, qui n'ont cessé de faire la fierté du pays, à travers le monde. Le livre demeure un moyen incontournable de transcrire le silence et communiquer les vertus au monde. "Les paroles s'envolent ; mais les écrits restent". Que vive, à jamais, la culture du livre.