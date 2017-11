Sénégal: Macky Sall sur le finacement de la santé - "L'Etat va mettre les moyens et exiger des soins de santé de qualité"

Macky Sall a en outre invité les collectivités territoriales à "être concrètes dans les réponses apportées au financement de la santé" et suggéré aux élus locaux d'accompagner l'enrôlement des jeunes, des femmes et des écoliers dans les mutuelles de santé de leurs terroirs.

"Il s'agira de garantir aussi la soutenabilité du financement des initiatives de gratuité et le développement de l'assurance maladie" a indiqué le chef de l'Etat qui a rappelé les initiatives de la gratuité qui ont permis la prise en charge de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans entre 2015 et 2017 et 314 000 personnes âgées de 60 ans et plus, 11000 femmes pour la seule année 2017 dans le cadre de la gratuité de la césarienne.

Avec les partenaires techniques et financiers, il souhaite ainsi "bâtir un schéma de financement" qui sera un modèle pour que le Sénégal soit une école dans le cadre de ce partenariat multisectoriel afin d'arriver à financer et obtenir les résultats.

