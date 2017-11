Madagascar: Ihorombe - Une protection sociale plus efficiente

Prise de conscience. Suite à la formation, les maires ont commencé à comprendre l'ampleur de la tâche qui leur incombe pour assurer la sécurité sociale de leurs collaborateurs. Le maire d'Ihosy M. Hariniaina Fanomezantsoa, également président de l'association des maires a ainsi avoué que la procédure à suivre afin d'offrir une meilleure protection sociale à ses agents lui est désormais plus claire. Le paiement régulier et rigoureux des cotisations à la CNaPS vient en tête parmi les étapes de cette procédure.

Pour concrétiser la convention signée entre le Chef du gouvernement Mahafaly Solonandrasana Olivier et le Directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale Arizaka Rabekoto Raoul, une délégation de la CNaPS et une équipe du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont mis le cap sur la région Ihorombe.

