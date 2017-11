Madagascar: Conférence des évêques - Haro sur la démagogie et la corruption

S'inspirant de la vie spirituelle de Lucien Botovasoa, la Conférence des évêques catholiques de Madagascar dénonce, pour la énième fois, les maux qui gangrènent actuellement la société malgache.

« On assiste dans le pays à une politique basée sur les mensonges et la démagogie politique. On ne sert plus le peuple. La corruption de haut niveau et la recherche indirecte de fortune règnent. L'argent et le pouvoir dictent tout. La compétence et la sagesse ne sont plus nécessaires pour développer la Nation. L'anarchie règne dans le foncier. Des terres ancestrales sont vendues à des étrangers. », déplorent les dirigeants catholiques. En tout cas, la Conférence des évêques de Madagascar ne rate aucune occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur la réalité que vit la majorité du peuple malgache.