Madagascar: E SPORT - Trois Malgaches à l'événement africain du jeu vidéo

Ils sont déjà sur place à Casablanca pour affronter les meilleurs africains de jeux vidéo. Ils, ce sont Ony Michael Rabarison pour PES 2017, Ratsimialavahoaka Ranto Manoro pour Street Fighter V, et Rakotoarison Mamitiana Michel pour Asphalt 8.

Orange et la World Gaming Federation sont l'origine de cet Africa Game Show 2017 « l'évènement gaming de l'année » qui se déroulera au Most Events à Casablanca ce week-end. L'Africa Game Show regroupe des jeux tels que Counter-Strike : Global Offensive, League of Legends et Rainbow Six Siege sur PC, Pro Evolution Soccer 2018, FIFA 2018, King of Fighters XVI et Street Fighter V sur PS4, Clash Royale, Clash of Clans, Hearthstone et Asphalt sur Mobile.

Des nouveaux jeux y seront lancés (PC & PS4) par des startups de développement de jeu vidéo ce matin. Il y aura aussi des séries de conférences et diverses animations. Dans l'après-midi commenceront les compétitions regroupant les meilleurs joueurs Panafricains venant de plus de 13 pays de l'Afrique.

« C'est un projet qui tient à cœur à Project Alpha. On croise les doigts pour des meilleurs résultats car cela nous servira de visibilité. On pense même à la professionnalisation » dixit Muriel Ramasimanana, organisateur d'événements.

Le programme

Conférence, Exposition, Cosplay, Free-play, Gaming Souk, Zone arcade/retro et tournois

Les primes des gagnants

* League of Legends (100,000 dirhams ou 9017 euros)

* Rainbow Six Siege (4500 euros environ)

* Counter-Strike : Global Offensive (4500 euros environ)

* PES 2018 (6312 euros)

* King Of Fighters XIV (541 euros)

* Street Fighter V (541 euros)

* FIFA 2018 (541 euros)

* Clash Of Clans (677 euros)

* Clash Royale (541 euros)

* Asphalt 8 (541 euros)

* Hearthstone (541 euros)