Madagascar: Réalité virtuelle - Une nouvelle façon de visiter son futur appartement

Expérience sensorielle. L'expression « Réalité virtuelle » est une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels, environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et dans l'avenir l'odorat. La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne (ou à plusieurs) de vivre une expérience d'immersion, c'est-à-dire de mener une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde créé numériquement, qui peut être « imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel ». Prodcom présente cette nouvelle technologie à Madagascar avec un contenu pertinent.

