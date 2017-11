Madagascar: Propriété intellectuelle - Réussite de la réunion sur la stratégie nationale d'innovation

Des membres du gouvernement ont assisté à l'atelier national sur la propriété intellectuelle.

La réunion nationale relative à la mise en œuvre de la politique et stratégie nationale d'innovation en matière de propriété intellectuelle de Madagascar et l'atelier de renforcement des capacités dans le cadre du développement des Centres d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) qui se sont tenus du 13 au 16 novembre 2017 a été une réussite non seulement pour les organisateurs mais aussi pour les parties prenantes qui ont participé activement à l'évènement.

A titre de rappel, cet évènement a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé en collaboration avec le Ministère de la Culture, de la Promotion de l'artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Réalisations. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé Tazafy Armand a souligné que la mise en œuvre de la politique et stratégie nationale d'innovation en matière de propriété intellectuelle est déjà entreprise par les différentes parties prenantes, comprenant son Département. Entre autres réalisations, le ministre a cité l'adoption en Conseil des ministres de l'avant projet de loi portant régime de protection de la propriété industrielle et de projets d'adhésion de Madagascar à des traités internationaux relatifs à la propriété industrielle. Il a profité de cette opportunité pour manifester ses intérêts quant à l'adoption de ces infrastructures juridiques par les instances législatives. En effet, la modernisation du système de la propriété industrielle constitue l'une des plus importantes activités prévues par la politique et stratégie nationale.

CATI. En ce qui concerne les Centres d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI), en addition à l'atelier de renforcement des capacités, une réunion relative à l'opérationnalisation de ce CATI auprès du Centre informatique de d'Ecole polytechnique de Vontovorona, suivie d'une visite de ce Centre, ont été organisées dans la journée du 16 novembre 2017. En vue d'une large diffusion des CATI et d'une meilleure exploitation des informations qui s'y trouvent, une convention de collaboration a été signée par le Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique durant cette journée.