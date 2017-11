Madagascar: Ramtane Lamamra - Un haut représentant africain en mission au pays

La République de Madagascar recevra le haut représentant de l'Union Africaine, Ramtane Lamamra, les 20, 21, 22 et 23 novembre prochains. Généralement, la conjoncture politique du pays sera le principal objet de sa mission.

Cette dernière n'étant autre que la conséquence de la décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, à l'issue de sa 545e réunion qui s'est tenue le 21 septembre 2015. A titre de rappel, l'Union Africaine a - d'une part - félicité les efforts conjugués par les autorités malgaches au niveau de la concrétisation de la Feuille de route, laquelle a abouti aux élections, en 2013, du président de la République et des députés. D'autre part, cette décision datant de 2015 recommande, en l'occurrence, au niveau du point 6 que « Madagascar continue de faire face à de nombreux défis politiques, notamment ceux liés aux relations entre l'institution parlementaire et le pouvoir exécutif, ainsi qu'en témoignent notamment l'adoption par l'Assemblée nationale, le 26 mai 2015, d'une motion visant à la déchéance du Président de la République et le dépôt subséquent d'une résolution de mise en accusation que la Haute Cour constitutionnelle (HCC) a rejetée le 12 juin 2015 ».

Stabilité. Deux ans après, le pays vit dans le même embarras car la déchéance du bureau permanent de l'Assemblée Nationale serait en gestation. D'ailleurs, les menaces de motion de censure ou de déchéance reviennent à chaque session parlementaire. Sans parler de la mauvaise qualité des représentants, des grandes lois importantes telles que la loi de finances votées en un clin d'œil, des voitures 4×4 qui doivent être à la portée des représentants lors des sessions et la liste est loin d'être exhaustive. Mais outre ce point 6, le point 7 en dit long. « Le Conseil exhorte les acteurs politiques malgaches à faire preuve de l'engagement politique nécessaire en vue de consolider les avancées enregistrées et de surmonter les défis auxquels leur pays est confronté.

À cet égard, et prenant note de la décision de la HCC du 12 juin 2015, le Conseil encourage les acteurs malgaches à s'accorder rapidement sur la signature d'un Mémorandum visant à promouvoir la stabilité nécessaire au relèvement socio-économique de Madagascar et au renforcement de ses institutions démocratiques », lit-on dans la résolution. Un mémorandum de stabilité resté lettre morte. Quoiqu'il en soit, on a appris que Ramtane Lamamra rencontrera les dirigeants, les politiciens et les membres de la société civile durant sa mission.