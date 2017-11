Burkina Faso: Attaque meurtrière à Taouremba dans le Soum

Réputé pour son flegme et observant un strict devoir de réserve depuis son exil en Côte… Plus »

Le président Roch Marc Christian Kaboré a condamné « la barbarie et la lâcheté des terroristes » qui ont semé « la désolation » dans le Soum. Et il a exprimé sa compassion aux familles touchées par cette « attaque ignoble ».

Une panique s'est emparée des habitants de la ville de Djibo pendant quelques minutes, selon plusieurs personnes contactées sur place. Les renforts qui étaient un peu plus loin sont arrivés après leur départ. « Ces assaillants étaient à moto et ils connaissent toutes les pistes de la région », explique une source. « Ils ont eu le temps de disparaître avant même l'arrivée des forces anti-terroristes », poursuit-il.

Six individus armés ont ouvert le feu avec des fusils de type Kalachnikov sur les habitants du village de Taouremba. Le bilan fait état de six personnes tuées, cinq membres d'un groupe d'autodéfense, appelé Kogl Weogo, et un conseiller municipal du village.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.