Madagascar: Guide du week-end - Résonnement des cordes du Quatuor Squad

Va pour la finale du Kopi-kolé. Le suspens a assez duré, car l'émission de téléréalité « Kopi-kolé » aura enfin son grand gagnant demain. Rendez-vous donc au Coliséum d'Antsonjombe pour connaitre celui ou celle qui succèdera à Olombelo Ricky. En même temps, l'on saura également l'artiste découverte de Madagascar dans la même foulée. A rappeler que censé avoir lieu le 16 octobre, cet appointement a été reporté un mois plus tard pour cause d'épidémie de peste.

Ambiance « Misarangotra » avec Nully. Il s'est fait connaitre en tant que bassiste mais aujourd'hui, Nully Ratomosoa continue sur le chemin de la musique en tant que leader de son groupe éponyme. Après la sortie de son opus « Misarangotra », le jeune homme et ses complices de scène retrouveront les noctambules au Ravimpotsy Tsiadana ce soir. Sans changer de registre, et toujours dans le cadre de la promotion de son album, du funk et du jazz, bercera les habitués des lieux, le tout, fusionné avec des musiques du terroir.

