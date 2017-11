Cote d'Ivoire: Retour volontaire des migrants - Un contingent de 170 personnes attendu à Abidjan

Réputé pour son flegme et observant un strict devoir de réserve depuis son exil en Côte… Plus »

Une dizaine de films seront projetés dans plusieurs quartiers: Abobo Sagbé, KoumassI-Campement, Yopougon Koweit, Marcory stade Vatican, etc. Entres autres, « Les sauteurs d'Abobo », d'Abou Bakar Sidibé, « Migrants, de retour d'enfer » de Patrick Fandio, « La pirogue » de Moussa Touré, « Côte d'Ivoire les enfants de la crise » d'Aliénor Carrière et Claire Bargelès...

Selon lui, le phénomène de l'immigration a atteint une proportion préoccupante. « La Côte d'Ivoire est dans le top 5 des pays où il y a plus de départs. Elle est passée de la 10è à 3è position, puis à la première position et à la 4ème depuis septembre 2017 (Rapport Oim). C'est pour cela qu'il faut un engagement national au-delà des colorations politiques », estime-t-il.

C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel du Festival Ciné droit libre, organisé par "Ciné Connexion", en partenariat avec, la Fondation Friedrich Naumann, l'Institut Goethe, l'Organisation internationale des migrations (Oim) et le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur le mercredi 15 novembre 2017, à l'Institut Goethe d'Abidjan-Cocody.

« La Côte d'Ivoire est dans le top 5 des pays où il y a plus de départs. Elle est passée de la 10è à 3è position, puis à la première position et à la 4ème depuis septembre 2017 (Rapport Oim). C'est pour cela qu'il faut un engagement national au-delà des colorations politiques », estime-t-il.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.