Afrique: CAN 2019 - Dans quel état d'esprit les Diables rouges vont-ils aborder les éliminatoires ?

Le 12 novembre, le onze national a manqué l'occasion de se réconcilier avec son public en concédant un nul de trop d'un but partout devant l'Ouganda, en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

Cette rencontre était sans nul doute le dernier de la sélection nationale avant d'entamer, au mois de mars prochain, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 qui restent un objectif majeur pour le pays et pour Sébastien Migné.

Les Diables rouges n'ont plus gagné un match officiel depuis le 4 septembre 2016 (une victoire contre la Guinée Bissau à Kintélé 1-0 lors des éliminatoires de la CAN 2017). En neuf matches disputés, ils restent sur une série de six défaites dont quatre avec Migné et trois nuls. Une pauvre moisson qui ne semble pas motivé le public, déçu en partie par les contre-performances de leur sélection à domicile, en témoignent le 1-5 contre le Ghana et les deux derniers matchs nuls. Mais dans quel état d'esprit, les poulains de Sébastien Migné vont-ils aborder le match contre le Zimbabwe dans le cadre de la 2e journée ? Il reconnaît lui-même être dans la tempête et tente d'apporter la solution. « Il faut trouver des solutions nécessaires pour que cette crispation à domicile disparaisse, parce que les deux prochains matches sont à domicile. Je crois au travail, à la volonté, à la détermination et à partir de là, on peut provoquer la chance », a indiqué le sélectionneur au cours de la conférence de presse après le match contre l'Ouganda.

Et de poursuivre : « Les garçons un peu chahutés aujourd'hui vont peut-être faire rêver tout un peuple quand on aura récupéré les deux premières places du groupe après la victoire contre le Zimbabwe. Je suis dans la tempête, cela fait partie du métier, je crois en mes garçons, j'ai foi en eux . Il y a un ou deux garçons que je vais continuer à séduire pour nous rejoindre et je crois que nous atteindrons cet objectif. » Sébastien Migné a d'ailleurs souligné que le match contre le Zimbabwe sera aussi difficile, mais il compte sur l'apport de ses joueurs cadres pour mettre fin à la série des matches sans victoire pour ainsi gagner la confiance du public.

« À domicile pour l'instant, on n'a pas su mettre le public dans notre poche. Le Zimbabwe, ce ne sera pas facile. Ils ont joué la dernière CAN mais ils n'étaient pas au dernier tour de la Coupe du monde. Ce n'est pas le même calibre que l'Ouganda. Je pense que c'est aussi un adversaire compliqué. Ces matches que nous avons joués vont nous faire avancer et donner aussi de l'expérience à nos jeunes éléments. J'espère que si on arrive à faire comprendre à tout le monde qu'ensemble on peut aller à la CAN, il peut se passer de belles choses au mois de mars », a promis Sébastien Migné. « On a besoin de nos cadres. Prince était dans une situation difficile contractuellement parlant avec son club mais il récupère du temps de jeu. Delvin commence à jouer régulièrement. La vérité du moment ne sera pas celle du mois de mars, parce que ces garçons commencent à retrouver du temps de jeu. Avec de l'expérience et du rythme, ce ne sera pas la même limonade. J'ai envie de rester positif quand je vois l'état d'esprit des joueurs », a-t-il ajouté.

Prince Oniangué, l'un des cadres, est lui aussi conscient de la crise des résultats des Diables rouges à domicile. Il n'entend pas lever le pied et compte sur l'appui du public pour les motiver au mois de mars contre le Zimbabwe. « Dans la vie, il ne faut pas renoncer. Il doit certainement avoir quelque chose à régler peut-être mais pas que de notre côté. C'est comme une voiture. Si elle a un problème, il faut l'amener au garage, la réparer pour aller de l'avant. Laissez- nous du temps, parce que cette équipe est en reconstruction. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau, on ne lâchera pas . Nous allons fermer cette parenthèse de la Coupe du monde et entrer dans les éliminatoires CAN pour atteindre cet objectif. On veut que le public soit avec nous dans les bons et mauvais moments », a commenté le capitaine des Diables rouges.