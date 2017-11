Cameroun: Agro-industrie, maintenance industrielle - Des centres de formation en vue

Un atelier de mobilisation et de sensibilisation des entreprises sur ce projet du gouvernement organisé vendredi dernier à Yaoundé.

Garantir la compétitivité des entreprises, par la mise à disposition d'une ressource humaine qualifiée. Lutter contre le chômage des jeunes mais aussi contre l'exode rural. Voilà qui, entre autres, justifie la création imminente, au Cameroun, des Centres de formation professionnelle sectoriels (CFPS). Une volonté politique mise en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), avec l'appui financier de la France, guichet C2D. Un atelier de mobilisation et de sensibilisation des entreprises sur le projet CFPS a été organisé vendredi dernier à Yaoundé par le Minefop.

A l'occasion, l'on apprend qu'au terme d'étude de faisabilité de ce projet, trois secteurs porteurs de l'économie ont été retenus : la maintenance industrielle, le transport/logistique (déclarant en douane, chef de quai, conducteur de poids, etc.) et l'agro-industrie (traiteur, pâtissier, boulanger, boucher, etc.). Il s'agira donc pour les CFPS de proposer aux jeunes et adultes en reconversion ou en quête de mise à niveau, des formations correspondant aux standards internationaux. Selon le ministre Zacharie Perevet, « le projet de création des CFPS vise à développer, dans le cadre d'un partenariat novateur entre les pouvoirs publics et le secteur privé, une offre de formation professionnelle de qualité, répondant aux besoins de compétences exprimés par les entreprises en matière d'ouvriers qualifiés et de techniciens ».

C'est pourquoi ce projet a été conçu en étroite collaboration avec les entreprises, notamment le GICAM qui s'engage à cofinancer certaines composantes de ce projet Le projet CFPS bénéficie d'une enveloppe de 9,8 milliards de F. Les sites de construction des premiers centres sont déjà disponibles à Douala pour l'agro-industrie et à Edéa pour la maintenance industrielle et le transport/logistique. Les constructions débutent en décembre prochain pour dix mois maximum. Les formateurs sont déjà désignés, de même que les contenus des cours. La première rentrée devrait intervenir en 2018.