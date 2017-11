Ile Maurice: Riaaz Gulbul - Derrière sa volte-face contre son oncle Raouf Gulbul

Ils ont débranché le système d'alarme et les caméras de surveillance et ont emporté… Plus »

Outre sa condamnation, Riaaz Gulbul a été poursuivi pour avoir mis le feu à sa maison en 2013. Mais un accord à l'amiable a été trouvé avec son épouse et l'affaire n'est pas allée plus loin. Au début de cette affaire, Riaaz Gulbul était représenté par son oncle, mais lorsque les problèmes ont recommencé, celui-ci s'est retiré.

En effet, en 2013, Riaaz Gulbul retourne travailler chez son oncle. C'est là que les choses se sont corsées. Riaaz Gulbul a appelé les clients alors que son patron était en voyage et leur a réclamé de l'argent. Lorsque l'avocat est rentré et s'en est rendu compte, il en a parlé à ses clients et leur a conseillé de porter plainte. «Je n'ai pas fait pression, mais c'était la chose à faire. Mes clients ont perdu de l'argent», justifie-t-il. Riaaz Gulbul est allé en détention préventive pendant 10 mois et a été condamné dans cette affaire.

Riaaz Gulbul est le fils du frère de Raouf Gulbul. Marié et père de deux enfants, il s'est séparé de sa femme en 2014. Cet habitant de Plaine-Verte est connu comme une personne sans histoire et calme, qui enchaîne les petits boulots. Mais au sein de la famille, c'est une autre histoire.

