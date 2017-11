Ile Maurice: Délocalisation des commerçants - Arab Town enflamme le conseil municipal de Beau-Bassin-Rose-Hill

Ils ont débranché le système d'alarme et les caméras de surveillance et ont emporté… Plus »

Zaed Nanhuck et Olivier Barbe ont fini par quitter la réunion avant la fin de celle-ci. Ils ont souligné qu'ils étaient contre ce «manque de professionnalisme et cette dictature».

Olivier Barbe est revenu sur les raisons derrière son vote. Or, un autre conseiller, Mahen Choolun, a commencé à plaisanter et à inciter les autres à en faire de même. La réplique ne s'est pas fait attendre du côté du représentant des bleus : «To pé anvi kozé ? Vinn koz dan mo plas.» De l'autre côté, un autre conseiller a lancé : «Éta démisioné do !»

Les esprits se sont échauffés. Lors du vote, on pouvait entendre des éclats de rire, teintés d'ironie, du côté de ceux pour la fermeture immédiate d'Arab Town. Les deux autres conseillers ont été vivement irrités. D'ailleurs, le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Ken Fong, a eu du mal à rétablir le calme et l'ordre.

Alors que la date de la relocalisation de ces derniers a été fixée au samedi 18 novembre, ce vote n'a pas fait l'unanimité. Deux des 12 conseillers, Zaed Nanhuck et Olivier Barbe, étaient contre cette démarche qu'ils jugent trop précipitée. Et ils n'ont pas manqué de le faire savoir.

