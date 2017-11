Ile Maurice: Vol de Rs 900 000 à l'agence Thomas Cook d'Arsenal - La police sur la piste d'un gang

Ils ont été rejoints par des hommes du chef inspecteur Sunil Powdar de la CID de la Northern Division. Par la suite, le bureau a été sécurisé et des techniciens de la police scientifique ont effectué des prélèvements d'empreintes et ont collecté des indices. Un chien renifleur a également été mandé dans l'agence.

C'est lors de l'ouverture du bureau, vers 8 h 30, qu'un employé de l'agence a constaté que les cadenas du rideau de fer avaient disparu. Il a alors donné l'alerte et des officiers du poste de police de Terre-Rouge, menés par le chef inspecteur Riaz Juman, et de la Criminal Investigation Division (CID), dirigés par l'inspecteur Kailash Derochoonee, se sont rendus sur les lieux.

Ils ont emporté un coffre-fort pesant 300 kilos et contenant plus de Rs 900 000, dont des dollars américains. La police a déployé les grands moyens, vendredi, pour trouver des indices sur les lieux. Déjà, elle est sur la piste d'une «bande professionnelle et organisée».

Ils ont débranché le système d'alarme et les caméras de surveillance et ont emporté l'enregistreur. Des malfaiteurs se sont introduits dans l'agence Thomas Cook, à Arsenal, dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 novembre.

