Tunisie: « Dans 70 % des cas, le diabète gestation disparaît après l'accouchement »

Quelles sont les différentes formes de diabète ?

Le diabète est une maladie caractérisée par une perturbation du métabolisme glucidique due à un déficit de sécrétion de l'hormone de l'insuline (diabète de type 1) ou bien d'un excès de sécrétion d'insuline inefficace (diabète de type 2).

Cette maladie peut toucher l'enfant, l'homme et la femme sans exception et elle est due à des prédispositions génétiques ainsi qu'à des facteurs environnementaux.

Aujourd'hui, à peu près 10% de la population urbaine est touchée par cette maladie, contre 5% dans le milieu rural, alors que pour la gent féminine, on parle d'un chiffre qui atteint les 49%.

Quelles sont les spécificités du diabète chez la femme ?

Une femme traverse des périodes dans sa vie marquée par des perturbations (enfance, adolescence, période de grossesse, ménopause... ). A titre d'exemple, chez la femme enceinte, il faut surveiller son diabète, faire attention à son taux de glycémie afin d'éviter le risque de perturbations qui peuvent causer des problèmes à l'enfant et à la mère pendant ou même après l'accouchement.

Comment surveiller son diabète quand on envisage de tomber enceinte ?

La femme diabétique insulinodépendante doit consulter son médecin avant de tomber enceinte afin d'équilibrer son diabète et pour que la grossesse se passe dans de bonnes conditions. Contrairement à la femme «normale», la femme diabétique passera par quatre trimestres au lieu de trois, c'est-à-dire le trimestre qui précède la grossesse pour que le bébé évolue normalement, il faut bien équilibrer son diabète et éviter le risque de grossesse arrêtée, malformation...

Une femme diabétique peut avoir autant d'enfants qu'une femme en bonne santé si elle réussit à contrôler et à équilibrer son diabète. Idem pour la patiente diabétique sous comprimés qui envisage de tomber enceinte. Normalement, son médecin traitant va lui arrêter la prise des comprimés et la mettre sous insuline. Il faut remplacer les comprimés par des doses d'insuline parce que la prise de comprimés risque de poser des problèmes au fœtus. La femme reprend sont traitement normal après la fin de l'allaitement.

Et le diabète gestationnel ou de grossesse ?

Il s'agit d'un diabète que l'on découvre pour la première fois au cours de la grossesse. Il est généralement découvert par les gynécologues qui font systématiquement le dépistage afin de savoir s'il y a des perturbations glycémiques. Il faut qu'il y ait une coordination entre les médecins (diabétologue et gynécologue) pour éviter la macrosomie et pour que la grossesse et l'accouchement se passent dans de bonnes conditions.

Comment traiter un diabète gestationnel ?

Avec un régime alimentaire adapté à la situation, il est possible de contrôler un diabète gestationnel. La patiente doit être insulinodépendante pour que le bébé soit en bonne santé.

Généralement, le diabète gestationnel disparaît dans 70% des cas après l'accouchement. Toutefois, ces femmes sont prédisposées au diabète de type 2 à l'âge de 40/50 ans. Mais si on suit un régime sain, et si on prend des mesures de prévention (une bonne hygiène de vie et la pratique d'une activité physique), on peut réduire de 50% le risque de devenir diabétique.

Est-ce qu'un diabète peut se déséquilibrer durant la ménopause ?

Oui. Parce que la femme prend du poids et avec l'arrêt de sécrétion des hormones œstrogéniques, son état psychologique durant cette période peut perturber son diabète. Mais une fois la période passée, tout va s'arranger .Une prise en charge par le gynécologue et le diabétologue peut être nécessaire en vue de prescrire le traitement adéquat.

Quel impact a le diabète sur la sexualité féminine ?

Si le diabète est perturbé, cela peut causer des problèmes au niveau du cycle menstruel qui devient irrégulier. Ce mal peut également être à l'origine d' infections et de sécheresse vaginale chez une femme ménopausée. Il peut même avoir des répercussions sur la fertilité de la femme.

Peut-on guérir d'un diabète ?

Oui, on peut guérir d'un diabète de type 2 dû à l'obésité. Le fait de perdre du poids peut permettre de venir à bout du diabète de type 2, mais il faut faire attention car, si on reprend du poids, il peut de nouveau réapparaître. Pour le diabète de type 1 insulinodépendant, il n'est pas possible, pour le moment, d'en guérir, mais l'espoir existe toujours.