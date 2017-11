Tunisie: Le savoir-faire paysan

C'est qu'en fait, ces mains doigtées au savoir-faire incontestable ont choisi de prendre en main leur destinée et d'assurer le bien-être de leurs ménages, en s'investissant dans des actions agricoles, des petits métiers, notamment de tissage, de broderie, de travail de l'argent, de la bijouterie dans la diversité de ses composantes.

Yamina, diplômée en beaux-arts, a établi un atelier de travail du bois en optant pour la mariage entre le numérique et le traditionnel. Malheureusement, elle se heurte à un problème de commercialisation et de marketing. Son atelier installé sur la route Le Kef-Boulifa est un vrai musée où l'on trouve un peu de tout, de la tire-lire à tous les objets décoratifs où l'on est surpris par un style propre à elles, avec une certaine sensibilité au niveau des motifs décoratifs qu'elle a choisis pour meubler ses pièces en bois.

Assia Fadhlaoui est une apicultrice. Elle produit du miel biologique et de grande qualité. Il s'agit, dit-elle, d'un travail laborieux qui requiert des déplacements fréquents, avec une transhumance saisonnière nécessaire pour l'alimentation des abeilles.

Il lui manque cependant un fonds de roulement pour financer ses déplacements et rentabiliser la production de miel, que l'on achète les yeux fermés, tant sa traçabilité est garantie. Cependant, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur et continue de mener ses activités en dépit des difficultés financières qu'elle rencontre régulièrement, surtout pendant la période de transhumance, car, dit-elle, le miel doit être varié et cela dépend des milieux naturels de pâturage pour les abeilles. De miel ou de miellat, sa production varie d'une saison à l'autre, mais elle manque de marché et surtout de clientèle à gros potentiel d'achat. Elle se rabat sur ses connaissances et sur les expositions pour écouler sa production. Rarement, elle reçoit des commandes commerciales importantes, nous confie-t-elle, l'air bon enfant.

Une autre artisane ayant choisi de travailler les accessoires de décoration extérieure se dit très satisfaite de son travail et des gains que cela lui rapporte.

Saliha Haddour est de ces femmes qui ont réussi à diagnostiquer le secteur de leur activité et de mettre en place quelques innovations pour rendre leurs produits attractifs. «La vente y est», rassure-t-elle le sourire aux lèvres mais «l'ont peut faire mieux», ajoute-t-elle avec un air de dépit tendre.

Les pièces qu'elle expose ressemblent à de vrais bijoux ou plutôt à des pièces d'art tant la finesse et le raffinement s'y dessinent. Elle préconise la multiplication des salons d'exposition à l'intérieur du pays et à l'étranger. «Cela pourrait rapporter gros pour le secteur et pour les professionnelles», explique-t-elle encore.

A côté de ce travail de précision et de finition vient l'activité de la tapisserie qui représente le principal créneau de l'artisanat dans la région du Kef avec surtout le tissage du mergoum, du tapis berbère et autres petits objets décoratifs fabriqués à partir de la laine.

Férida Abrougi, artisane installée à la cité des métiers de la ville du Kef, ne cache pas son inquiétude pour l'avenir du secteur, se disant frappée par la baisse du pouvoir d'achat des citoyens et leur incapacité à acquérir des objets d'artisanat de valeur. « Ce sont ces difficultés financières du Tunisien qui le contraignent d'abdiquer face aux objets d'artisanat tant ils sont chers pour lui».

Elle explique, toutefois, que la demande sur les produits du métier à tisser est très active ces derniers temps, appelant cependant à venir en aide aux artisans qui souffrent, selon elle, d'un manque cruel de financement, en ce que l'argent et le marketing représentent les deux principales demandes des femmes artisanes du Kef, lesquelles estiment que l'avenir du secteur pourrait recouvrer ses lettres de noblesse si l'on arrive à canaliser le flux des touristes et surtout multiplier l'organisation des salons à travers toutes les régions. «Pourquoi ne pas organiser 24 salons par an, à raison de deux salons par mois ?», suggère-t-elle, les yeux rivés sur un tapis berbère.

Il faut toutefois reconnaître que plusieurs associations tentent de soutenir les femmes artisanes, tout comme certains projets spécifiques ou ponctuels initiés par des partenaires étrangers qui s'emploient à former les artisanes dans les gouvernorats du Nord-Ouest, notamment dans des activités agricoles à rendement rapide comme l'élevage laitier, la cuniculture, les cultures maraîchères, le tissage, le travail de l'argent et de la vannerie. Mais la conjoncture économique difficile n'a pas favorisé l'essor de ce secteur qui vivotait, auparavant, de l'activité touristique et des salons. Aujourd'hui, le secteur passe par une crise qui risque, cependant, de durer longtemps, du moins jusqu'au rétablissement de la situation économique dans le pays. Les artisanes, qui donnent toujours l'exemple en matière de patience, pourront un jour se retrouver sans ressources et le secteur sera en déperdition. Un petit clin d'œil aux autorités pour venir en aide à ces damnées de la terre qui souffrent le martyre par ces temps difficiles.