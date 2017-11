Tunisie: Le oud libéré de ses dogmes

Ma rencontre avec le luth remonte à la petite enfance. Mon père était directeur d'établissement scolaire et mélomane, je découvris le luth dans un coin, sur son bureau. L'instrument éveilla instantanément ma curiosité.

Je me délectais de ses sons et de ses sonorités en touchant telle ou telle corde plusieurs fois. J'ai tout de suite su que je le voulais. Un peu précoce, il est vrai, mais je voulais farouchement l'approcher pour mieux l'appréhender. J'ai toujours eu (et je continue à l'avoir) la ferme conviction que le oud est non seulement détenteur de secrets musicaux, mais qu'il n'a pas encore fini de les dévoiler. Je m'isolais, donc, de plus en plus avec l'instrument. Il occupait mes journées d'enfant de 4 ans. Il était devenu mon monde réel et imaginaire, parce que je voulais le sonder de plus en plus, dans ses couches profondes, inexplorées.

Devant cette obsession, mon père avait demandé aux profs de musique de me garder pendant le cours des lycéens. C'est là que j'ai pu apprendre le solfège. Je ne pouvais m'inscrire au Conservatoire car mon père changeait d'établissement chaque année. Je n'ai pu le faire qu'à 11 ans, à Tunis. Ce ne fut pas facile. J'étais chétif et allergique, je ne pouvais suivre les cours assidûment. Mais cela n'affecta en rien ma relation avec le oud, au contraire, il la renforça.

Mes maîtres ?

Je garde en mémoire les encouragements de mon premier professeur Adel Ftouh, ma rencontre avec si Ahmed El Kalai. Je vouais une admiration, sans faille, à Mohamed Zine El Abidine. J'écoutais Abdelwahab, Soumbati, Nassir Chemma. J'étais, aussi, admiratif de l'école tunisienne de Tahar Gharsa. J'aimais la contemporanité d'Anouar Braham.

Des piliers, tels que Mourad Sakli, qui m'avait pris sous son aile, Lassaâd Kriaâ et Khaled Sdiri marquèrent, indubitablement, ma phase de maturité. Noureddine El Ati a, aussi, aidé à mon épanouissement, et m'a présenté à Tawfiq Jebali. Toutes ces personnalités ont contribué à me donner une vision plurielle du luth, et m'ont ouvert la voie de la découverte des potentialités de l'instrument.

Vous-vous êtes donc engagé, assez tôt, dans une recherche esthétique, dans un vrai travail de fond...

Ce que je recherchais, et que je continue à faire, c'est de penser la musique, plus précisément le oud, beaucoup plus que composer. L'instrument s'était internationalisé depuis longtemps. Néanmoins, il était resté campé dans une écriture mélodique axée, essentiellement, sur les couleurs et les nuances. Les timbres demeuraient classiques. Entamer un travail de profondeur était devenu pour moi une sorte d'investiture. La conjugaison de tous ces facteurs et la volonté de rupture dans le but de faire renaître le luth m'ont exhorté à vouloir me libérer des dogmes, pourtant si marquants. J'espérais transcender ces systèmes traditionnels afin de mettre en valeur cette renaissance sous un angle nouveau.

Cela nous amène probablement à votre départ de Tunisie. Fut- ce dans le sillage d'autres compatriotes luthistes désireux de sortir de l'ornière du «jawq», décroiser avec d'autres expressions? Fut-ce un vrai choix de rupture ? Fut-ce une sorte d'exil ?

Le choix de partir est un besoin d'exil. Je voulais prendre le temps de manier la tradition subtilement, sans dénaturer son essence, en me livrant à des expérimentations de réflexion, de modulation sur l'esthétique, le sens, les codes, je voulais remettre à jour ma «cartographie» sensible. Cela ne pouvait se faire sans un départ, dans son sens étymologique qui sous-tend, paradoxalement, le partage et la séparation, pour fructifier l'échange et en faire sortir la quintessence subtile.

Y a-t-il une «formule» à toute cette démarche ?

Si je devais me situer par rapport à cette dichotomie «choix- exil», «compositeur-musicien», je me définirai, essentiellement comme un artisan qui, au fur et à mesure de la création de son œuvre, explore, déconstruit, reconstruit, observe, reprend, en scrutant le caractère multiple de l'instrument dans son rapport avec l'espace et le temps. L'inspiration était l'élément fondamental de toute la typologie instrumentale. Il fallait, notamment, examiner la manière de retrouver ce temps qui «échappe», qui fuit, dans toute cette démarche, à la fois rationnelle et émotionnelle.

Nous voudrions débattre, un peu, de «Sky notes». Neuf compositions «solitaires» qui nous ont vraiment «secoués». Le ton d'abord est dans la mélancolie, et les tempos sont majoritairement lents. Pas de «démonstrations de force». Nos autres luthistes («mixés») travaillent surtout dans la performance, dans la surcharge d'accords et de jeu de plectre Pas vous dans «Sky notes», presque à aucun moment. Notre sentiment, avec la plupart des musiques de l'album, est que vous êtes comme poussé vers «un retour à soi». Avec «Ethiopie spirit» notamment, ou mieux, avec la superbe «L'empilement pincé». Nous vous contons, là, notre écoute. Nous serons sûrement mieux «lotis» après vos explications

«Sky notes» est mon dernier projet. Dans cet album, j'ai tenté une écriture contemporaine pour oud solo; il est le résultat d'une réflexion profonde me permettant d'aboutir à des formes déterminées, invitant l'auditeur d'aujourd'hui à une plongée dans l'intimité de ses souvenirs, ses émotions.

Mais ma grande préoccupation a été de brouiller les pistes. Il s'agissait pour moi de libérer le jeu pour parvenir à le détacher du passé, de son histoire et l'inscrire dans notre époque. En cela, la forme est plus épurée, mais gagne en intensité et en profondeur.

J'ai ainsi cherché à créer un nouvel attachement entre le tempérament et les tonalités pour créer une «rhétorique musicale» qui m'est propre, à l'image du «tableau des énergies des modes» de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704).

Par exemple, j'ai volontairement, mais tout en subtilité, cherché l'engendrement de phénomènes sonores musicaux sans explication, mais d'une périodicité cohérente. Sauf pour les harmoniques, les notes sympathiques et les espaces car ils sont de l'ordre physique naturel.

La seule véritable difficulté que j'ai eu à vaincre lors de la composition est celle de l'intonation.

Ultime question, classique : vos projets? Vous n'allez tout de même pas vous «faire discret» de nouveau. Vos projets, surtout ici même, en Tunisie («du côté de chez soi»). Ce que laisse pressentir «Sky notes», en fait, peut-être, une obligation...

Je serais honoré et ravi de voir mon projet invité en Tunisie aux JMC, au Festival El Médina ou encore au Festival du printemps de Sbéitla où j'ai joué à l'occasion de la première édition et dont je garde un très beau souvenir.

En France, j'ai quelques dates en vue au début de l'année 2018 à Paris, Marseille, Lyon notamment.

Je travaille également dans le cadre d'une résidence technique au Centre National de Recherche Musicale Contemporaine «La Muse en circuit» pour le projet «Bascule», en collaboration avec l'artiste Lucie Antunes.

Enfin, je compose pour le cinéma et l'audiovisuel.

Yadh Elyès : concerts et créations

«Souffle méditerranéen»: quartet avec Pierre Vaiana (saxophone)JL Rassinfosse (contrebasse),Aziz Jammam (percussion); représenté à Ennejma Ezzahra

«Histoire de Cœur»: récital oud présenté en Tunisie, Algérie, Maroc

Musique originale de la pièce de Ezzedine Gannoun «Parlons en silence»

«Chemins croisés»: rencontre avec Gian Luigi Trovesi. Duo avec la pianiste Nathalie Lorier. Tournée en Allemagne (Münster jazz festival), en Belgique (Gaume jazz festival) en Tunisie (Couleurs jazz festival)

«Tournée en Tunisie»: festival de La Médina, festival «Couleurs jazz», CMAM

Récents:

2007-2008

Projet chanson française «De la même mer», duo avec le chanteur et guitariste Gilles Roucaute

2008-2009

Projet» Paris minuit», accordéon-contrebasse-viole de gambe. Composition

Projet «Cross road»

2012

Paris : découverte de l'univers sonore et esthétique de Tareq Atoui

2013: Lugano, Suisse, musique originale de la pièce chorégraphique «Caresse de l'univers»

«Sky notes» est sa dernière création

A collaboré avec plusieurs musiciens tunisiens, dont Fawzi Chkili, Larbi Sassi, Aziz Jammam, Sofiane Ben Youssef, etc.