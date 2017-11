Tunisie: De nouveau la crise

Pour Afdhal Ramzi, journaliste politique à Radio Gafsa, la crise est due au choix de la compagnie de publier les résultats du concours en quatre temps. «Il est évident que certaines parties ont profité de la détresse de ces jeunes pour commettre des crimes et ont ainsi brûlé le poste de police de Redayef et incendié un véhicule de la garde nationale. Des témoins oculaires ont assuré que ce ne sont pas les manifestants qui ont commis les actes de saccage». Le journaliste affirme également que les responsables de la CPG semblent totalement coupés de la réalité de leur environnement. «Il existe un déficit communicationnel certain», précise-t-il.

«Tant que l'article 12 de la Constitution qui introduit la notion de discrimination positive à l'égard des régions intérieures n'est pas appliqué, les troubles sociaux vont perdurer», a déclaré Ammar Amroussia. Pour lui, la demande des habitants de la région qui consiste à consacrer une partie des recettes du phosphate au développement des villages du bassin minier doit impérativement être satisfaite. Il considère notamment que l'emploi précaire et le recrutement dans les sociétés d'environnement, plantation et jardinage sont des demi-solutions. «Cette société n'a même pas une loi organique, s'indigne-t-il, et les gens qui y travaillent perçoivent un salaire tout en restant chez eux».

La semaine prochaine, les sept députés de la région rencontreront le ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, et ce concours sera certainement à l'ordre du jour.

Très vite, les évènements s'enchaînent, et les jeunes, amers, déçus, sortent dans les rues et incendient un poste de police. Encore une fois, l'acheminement du phosphate s'en trouve bloqué, rappelant un passé pas très lointain. «Je regrette que la police ait procédé à des arrestations aléatoires, note Ammar Amroussia. 14 jeunes au moins ont été arrêtés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec les troubles».

