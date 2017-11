Tunisie: Un prêt concessionnel pour les investissements dans l'infrastructure

La Kfw mettra, ainsi, à la disposition du gouvernement tunisien un prêt concessionnel de 45 millions d'euros dédié aux investissements dans l'infrastructure et un apport financier sous forme de don d'un montant de 3 millions d'euros dédié au renforcement des capacités.

Indiquons que cet accord entre dans le cadre du soutien de la Kfw de la démarche de communalisation du territoire tunisien qui a commencé à travers la création de 86 nouvelles communes dans des régions défavorisées et l'extension des superficies des communes déjà existantes. Selon la Kfw, le programme couvrira 29 nouvelles communes créées dans les gouvernorats de Zaghouan, Béja, Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Kairouan et Nabeul.

L'objectif est de renforcer et d'optimiser l'administration des collectivités locales nouvellement créées et leurs capacités à mettre en œuvre des infrastructures et des services communaux durables répondant aux besoins des citoyens et en conformité avec les principes de bonne gouvernance. La Caisse des dépôts et des consignations se chargera, quant à elle, de l'exécution de ce programme en coopération avec le ministère des Affaires locales et de l'Environnement et le Centre de formation et d'appui à la décentralisation.