Tunisie: Korbous fera le décollage si rêvé !

Dans notre dernier papier, nous avons eu l'occasion d'annoncer la construction, d'ici l'année 2020, d'un tronçon névralgique de deux kilomètres et demi, s'agissant d'une route express deux fois deux voies, dotée d'un éclairage public.

Ceci en remplacement de la vieille route que la nature «a tenu» à couper devant le trafic automobile, depuis 2001, à travers les glissements de terrain et les effondrements rocheux. Ce qui a imposé aux conducteurs un détour de quatorze kilomètres, portant aussi le trajet Tunis-Korbous à près de 60 kilomètres.

Nous avons promis de revenir sur ce projet sur la base de la promesse du maître nabeulien des ponts et chaussées, M. Salem Ben Cheikh, de nous fournir de plus amples détails sur les spécificités des ouvrages à édifier et leurs caractéristiques techniques.

Notre interlocuteur, usant toujours de son lexique technique bigrement complexe (que nous nous évertuerons à rendre, autant que possible, intelligible), commence d'abord par nous expliquer la nature de la «maladie» de longue durée, «ayant mis ce fameux tronçon en congé forcé».

Le pourquoi de la dégradation

Me Ponts et Chaussées a imputé sa dégradation progressive à trois facteurs essentiels :

- La défaillance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la plateforme routière, notamment par négligence de l'entretien.

- L'agressivité de la houle côté mer. A cet égard, nous estimons, quant à nous, qu'il ne faut pas être diplômé du grand temple du savoir technologique tel que l'Enit pour présumer qu'on aurait pu prémunir ce tronçon si important contre une telle agressivité, moyennant des techniques de protection appropriées que nos ingénieurs de l'époque étaient censés maîtriser.

- La chute de roches, côté montagne : là aussi, la négligence humaine est du moins pour quelque chose, sinon pour beaucoup, sachant que les procédés de soutènement ont de tout temps existé. Il fallait y penser...

Cela dit, certains se diraient ce qui est fait est fait. A quoi bon remuer le couteau dans la plaie? Oui messieurs ! On le dit et redit pour qu'à l'avenir on nous évite d'autres plaies, nécessitant la chirurgie lourde si budgétivore et si lourde à supporter par la collectivité!

Trois variantes sur la table

Nous présentant le projet, notre interlocuteur nous annonce la finalisation :

- d'une étude technique, sommaire, des variantes d'aménagement proposées ayant retenu celle jugée la meilleure de tous points de vue ;

- d'une étude économique et de trafic ;

- d'une étude d'impact environnemental et social.

En tenant compte des spécificités du relief traversé et, sur la base de l'analyse et synthèse des données existantes ainsi que du diagnostic de la situation actuelle de la route, trois variantes de tracés sont proposées pour le rétablissement de la liaison routière Aïn Oktor-Korbous.

- La première variante prévoit le rétablissement côté terre : cette variante consiste à aménager et protéger la route existante en l'élargissant, côté mer, avec une protection contre les houles maritimes.

- La seconde variante propose le rétablissement côté montagne. Elle a été écartée en raison des difficultés rencontrées à stabiliser la montagne limitrophe au tracé.

Le charme non payant !

La troisième variante consiste à aménager un viaduc au niveau de la côte d'environ 600 m, au droit du tronçon dégradé.

Celui-ci serait implanté à une profondeur de l'ordre de un à deux mètres et, exceptionnellement, de trois mètres au droit d'une section à environ 10 mètres, en vue de limiter les effets de la houle et des embruns de la mer (poussière de gouttelettes, formée par les vagues qui se brisent et emportée par le vent).

Pour nous autres profanes en la matière, la variante viaduc aurait conféré un surplus de beauté au charme inédit du paysage.

Mais pour nos ingénieurs, il n'y a pas que le charme qui compte. Sinon, ils auraient des comptes à rendre au moindre accroc et une lourde facture à payer en contrepartie d'un certain charme recherché...

OK pour la digue maritime

Cela dit, M. Salem Ben Cheikh nous apprend que l'analyse multicritère a conduit au choix de la variante «digue maritime» qui reste classée première pour les trois tests de sensibilité. Cette variante la plus facile à exécuter comprend des travaux maîtrisables par les entreprises tunisiennes.

Cette mise en deux fois deux voies, d'un coût global de 65 milliards de nos millimes, permettra d'améliorer, d'une manière considérable, la circulation et le stationnement à l'approche de Korbous surtout en temps de pic d'affluence à l'occasion des vacances estivales, de l'hiver et du printemps. La variante retenue est propre à favoriser une meilleure mise en valeur de l'environnement forêt-montagne-mer par des aménagements paysagers spécifiques.

Un Korbous cosmopolite en vue!

L'on apprend que le projet si attendu par tous est à présent bien ficelé. L'appel d'offres sera lancé d'ici la fin du mois prochain. Le projet sera financé par la Banque koweïtienne d'investissement. L'appel d'offres sera lancé d'ici la fin du mois prochain. Tous les ouvrages compris dans le projet seront «inchallah» opérationnels.

Grâce à la mise en place d'une infrastructure si solide et si bien étudiée et aux atouts naturels incommensurables de la perle du Cap Bon, Korbous donnera l'eau à la bouche aux investisseurs à la fois autochtones et étrangers. Qui seront nombreux à être tentés de financer l'édification d'hôtels haut de gamme et de complexes de loisirs, changeant du coup le visage et l'aspect d'une cité longtemps recroquevillée, marginalisée et rendue incapable de faire valoir ce que la générosité divine lui a conféré. L'on s'attend ainsi à ce que notre Korbous soit la station thermale «number one» dans toute l'Afrique.