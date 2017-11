Congo-Brazzaville: Santé publique - Incinération d'aliments avariés

Signalons que ces produits alimentaires ont été saisis et détruits conformément à la loi n° 94 du 1er juin 1994, portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes (articles 27, 28 et 29), et le décret n° 2001-524 du 19 octobre 2001 portant interdiction d'importation de certains produits alimentaires.

Le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a mis en garde les commerçants contre cette déviance, avant d'exhorter la population à la vigilance. « Il faut toujours contrôler les dates de péremption », a-t- il recommandé, promettant d'intensifier les opérations de ce type pour mettre la main sur d'autres récidivistes.

L'opération a été conduite par le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Florien Nicaise Mvoulaléa. L'action menée a permis de mettre la main sur une grande quantité de produits alimentaires impropres, estimée à près de dix millions de FCFA. « Ce sont des produits avariés et mal conservés dans les chambres froides, que les commerçants ont remis sur les étalages », a décrié Florien Nicaise Mvoulaléa, dénonçant l'incivisme de certains commerçants.

