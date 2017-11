Zimbabwe: A Harare, des manifestants demandent le départ de Robert Mugabe

Ce rassemblement est organisé et encadré par l'armée, il vise officiellement à montrer le soutien de la population à ses militaires et à leurs actions cette semaine.

On aperçoit aussi des pancartes demandant à la SADC de rester en-dehors de ce qui se passe en ce moment au Zimbabwe, de laisser la population choisir, de laisser les Zimbabwéens régler cette situation. Une anecdote : sur un pick-up était déployée une grande photo de Gabriella Engels, cette jeune sud-africaine qui avait été molestée par Grace Mugabe début juillet en Afrique du Sud, et le message était sans ambage : « La SADC occupe-toi d'abord de ça ».

