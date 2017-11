Maroc: Le peuple marocain célèbre l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

Rabat — La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, dimanche, l'anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui ne cesse de s'illustrer par ses grandes actions visant à porter haut et fort la cause environnementale.

Cet heureux événement célébré le 19 novembre de chaque année constitue une occasion idoine de mettre en avant les œuvres aussi bien multiples que nobles de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, qui a fait de l'action climatique et de la diffusion de la culture environnementale son cheval de bataille, tant au Maroc que dans d'autres pays.

D'ailleurs, cette joyeuse célébration coïncide avec la fin des travaux, jeudi, de la 23ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP23), durant laquelle Son Altesse Royale a brillamment participé.

Une COP où SAR la Princesse Lalla Hasnaa a représenté SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de cette grand-messe internationale. Laquelle cérémonie a été précédée par une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement présidée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et qui a été rehaussée par la participation de Son Altesse Royale.

En effet, la COP23 s'est ouverte le 6 novembre à Bonn, en Allemagne, et a été marquée par le transfert de la présidence marocaine de la COP aux Fidji. A cette occasion, le Maroc a confirmé son engagement à poursuivre son action pour le climat en vue de conforter les résultats concrets réalisés sous son mandat à la tête de la présidence de la COP22.

Toujours lors de cet événement planétaire, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a co-présidé, avec Mme Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), la session de haut niveau de la COP 23 dédiée à la journée de l'Éducation sous le thème "Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l'éducation".

Durant cette session de haut niveau, Son Altesse Royale a prononcé un discours dans lequel elle a affirmé que, depuis son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a inscrit la protection de l'environnement au cœur du développement du Royaume, précisant qu'une étape solennelle a été franchie en 2011 lorsque le droit à un environnement sain et au développement durable a été consacré par la Constitution marocaine.

Toujours dans le cadre de cette de cette session, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif de la CCNUCC et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement. Cet accord, qui définit les axes de collaboration entre les deux parties, a été signé par Mme Espinosa et M. Lahoucine Tijani, président délégué de la Fondation. Il prévoit une coopération entre les deux parties pour la mise en œuvre de l'article 6 de la CCNUCC relatif à l'éducation, la formation, la sensibilisation du public, l'accès du public à l'information et la Coopération internationale, ainsi que la promotion, le développement et la mise en œuvre des programmes d'éducation et de formations axées sur les changements climatiques.

En outre, d'intenses activités ont marqué l'agenda de SAR la Princesse Lalla Hasnaa depuis le début de cette année, illustrant parfaitement l'intérêt tout particulier que porte Son Altesse Royale à la question environnementale, en veillant notamment à encourager les bonnes initiatives qui visent à préserver l'environnement.

Ainsi, le 6 mars, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a présidé, à Skhirat, la cérémonie de remise des "Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable" au titre de la deuxième édition (2016), au cours de laquelle Son Altesse Royale a remis les Trophées aux lauréats en récompense aux projets remarquables contribuant à la protection du littoral et encourageant les comportements socialement et écologiquement responsables.

Par ailleurs, en septembre dernier, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, et Ambassadeur de la Côte, titre décerné à Son Altesse Royale par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), a visité le "Vancouver Aquarium Marine Science Centre" (Centre des sciences et recherches marines de Vancouver).

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a, à cette occasion, visité le Laboratoire des zones humides (Wet Lab Classroom), ainsi que la salle dédiée aux ateliers d'apprentissage et de sensibilisation des enfants à l'éducation environnementale et à la protection de la biodiversité marine.

Auparavant, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a pris part, à la même cité, en tant qu'invitée d'honneur, à la cérémonie d'ouverture de la 9ème édition du Congrès mondial de l'éducation à l'environnement (WEEC 2017).

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a prononcé un discours dans lequel Son Altesse Royale a rappelé l'engagement actif et irréversible du Maroc en faveur de l'environnement et le soutien du Royaume aux pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, notamment l'Afrique et les pays petits insulaires. "Mon pays, le Maroc, terre millénaire de coexistence et de dialogue, reste engagé, à l'avant-garde d'une telle démarche de solidarité internationale", avait assuré Son Altesse Royale.

Par ailleurs, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a procédé, le 27 octobre, au lancement de la deuxième phase des travaux de réaménagement du jardin d'essais botaniques de Rabat.

Le 25 du même mois, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a présidé, au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) à Rabat, la séance inaugurale de la 7ème Conférence islamique des ministres de l'Environnement, qui s'est tenue sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème "Pour une coopération islamique efficace en vue de réaliser les objectifs du développement durable".

Cette séance a été marquée par le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants à cette conférence et dont lecture a été donnée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa.

Outre son engagement en faveur de la protection de l'environnement, SAR la Princesse Lalla Hasnaa est fortement impliquée dans des activités à caractère social au profit de la jeunesse démunie, handicapée et en difficulté, à travers l'association marocaine des villages SOS-enfants.

Elle se trouve aussi à la tête de plusieurs autres ONG, notamment l'Association Marocaine de lutte contre la myopathie, l'Association marocaine d'aide à l'enfant malade (AMAEM), l'Association Al-Ihsane, la Ligue nationale des femmes fonctionnaires des secteurs public et semi-public et la Société marocaine d'archéologie et du patrimoine (SMAP).