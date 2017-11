Angola: L'interdiction de la pêche du chinchard continue malgré le rétablissement de cette espèce

Luanda — Malgré la récupération du chinchard et d'autres espèces marines sous le coup d'une interdiction, la période de prohibition de la pêche de ces espèces se maintient jusqu'à ce qu'elles aient une certaines robustesse, a annoncé vendredi, à Luanda, la directrice nationale des pêches, Maria de Lurdes Sardinha.

Pour le moment, selon la directrice, le ministère des Pêches discute des mesures de gestion des espèces pour l'année prochaine, et tout indique qu'il maintiendra la période d'interdiction.

La période d'interdiction de la pêche du chinchard, prévue pour cette année, fixe les mois de juin, de juillet et d'août.

Cette mesure de la gestion des pêches maritimes est exprimée dans un décret présidentiel de 2017, sur les politiques de conservation et de renouvellement durable des ressources biologiques et aquatiques.

Le document n'empêche pas la pêche de la sardine cette année, mais limite, entre autres espèces, la pêche de la crevette de haute mer, en janvier et en février, sur toutes les côtes angolaises, crevettes côtières, en janvier, février et septembre, du crabe (du 15 juin au 15 août), ainsi que les espèces qui habitent le fond marin ou des rivières telles que la sole et le mérou (espèces démersales).

A l'échelle nationale, les données du ministère de la Pêche indiquent que de 2011 à la première moitié de 2017, le secteur a enregistré une capture de plus de 2,4 millions de tonnes de poisson.

La ministre des Pêches s'est réunie vendredi avec les directeurs provinciaux et les présidents des associations sectorielles des quatre principales provinces de pêche du pays (Luanda, Benguela, Cuanza Sul et Namibe) pour dresser le bilan de l'année en cour et préparer l'année 2018.