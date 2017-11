Niger: Cinq ans de prison requis contre des acteurs de la société civile

En revenant à la charge, le président du tribunal a voulu savoir ce que la société civile a fait pour empêcher ces violences. « C'est une défaillance de la municipalité qui n'a pas assuré l'encadrement de la marche », a répliqué Abass Abdoul Aziz. Et pour prouver sa bonne foi, il a laissé entendre à la barre qu'il était prêt à collaborer avec la police pour démasquer les vrais coupables de cette violence. Pour le collectif de la défense, les infractions contre les clients ne sont pas constituées. Ils ont demandé la relâche de trois activistes et leurs camarades.

Tout au long des débats, qui ont duré cinq heures, les trois activistes et leurs camarades ont répondu aux questions du juge et du procureur de la République en personne. Le procureur est resté constant dans ses accusations.

Ils sont au total quinze personnes, dont les trois acteurs de la société civile, à comparaitre devant le juge. Abass Abdoul Aziz Tanko, Abdoulaye Harouna, Djibo Issa, ont tous plaidé non-coupable des faits qui leurs sont reprochés : « participation à une manifestation interdite », « attroupement armé », « vol et complicité de vol » et « destruction des biens publics et privés ».

