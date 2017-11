Angola: Le pays subit les effets néfastes du changement climatique - Selon la ministre

Luanda — La ministre de l'Environnement, Paula Francisco, a déclaré jeudi que l'Angola subissait les effets néfastes des changements climatiques qui continuent de s'aggraver en raison des graves sécheresses et des précipitations anormaux dans le monde.

Prenant la parole lors de la réunion de haut niveau de la Conférence sur les changements climatiques des Nations Unies, la dirigeante angolaise estime que la réponse globale à ces impacts doit être conciliée avec la responsabilité historique, compte tenu de la concentration dangereuse de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la nécessité d'assurer progrès continu visant l'éradication de la pauvreté, la croissance économique soutenue et le développement durable.

La ministre a souligné que le changement climatique posait le plus grand défi à l'humanité car la nature transfrontalière de ses causes et de ses effets a conduit la société civile, le gouvernement, la communauté scientifique et d'autres acteurs à chercher des réponses mondiales pour relever ce défi.

Selon Paula Francisco, jusqu'à présent, le multilatéralisme a montré qu'il est un outil efficace et approprié face au consensus nécessaire pour faire face aux changements climatiques lorsqu'ils sont guidés par la science, la justice et l'équité, tant et si bien qu'on a promis de protéger la planète pour les générations futures.

C'est le cas de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto, de la deuxième période d'engagement et, en 2015, de l'Accord de Paris, a-t-elle souligné.

"Au fur et à mesure que nous progressons pour opérationnaliser ce dernier accord (de Paris), nous devons reconnaître que tous sont des instruments aussi valables, conçus pour guider nos indices dans un triplet qui soit conforme aux principes de la convention (... )", a déclaré la ministre.

Paula Francisco a appelé toutes les parties, en particulier les pays développés, à honorer tous les engagements pris jusqu'à présent, puisque collectivement, ces engagements sont les éléments constitutifs de l'édifice global pour le climat.

Outre les phénomènes météorologiques violents, a-t-elle renchéri, le changement climatique est responsable de l'intensification des défis de la sécurité alimentaire et énergétique, des défis de santé publique et d'autres.

"Par conséquent, l'Angola est impliqué dans le processus d'adoption d'un Plan d'Action National pour le Changement Climatique 2018-2030, dont le but est d'avoir un pays adapté aux effets du changement climatique avec un faible développement de carbone qui contribue à l'éradication de la pauvreté", a poursuivi la ministre.

Selon elle, cette stratégie orientera la contribution de l'Angola à l'action climatique mondiale et, par extension, promulguera le cadre nécessaire à la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

"À mesure que nous avançons vers 2020, il est impératif que nous évaluions les mesures que nous prenons collectivement conformément aux décisions et aux engagements pris", a exhorté Paula Francisco.

S'il est encourageant le fait que 170 États Membres aient ratifié l'Accord de Paris, la ratification seule ne suffira pas à combler le vide, a-t-elle conclu.