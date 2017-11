Bénin: Marche arrière du gouvernement sur les frais d'inscription à la fac

C'est la reprise du travail ce vendredi 17 novembre dans les hôpitaux et centres de santé du Bénin… Plus »

Du côté des autorités rectorales, on ne commente pas. Mais c'est la surprise car elles pensaient que l'instauration des frais d'inscription, à leur demande, était acquise. Brice Sinsin, recteur de l'université d'Abomey Calavi, va revoir son budget. « Ça fait plus de 50% en moins de ce à quoi on s'attendait. Nous allons nous retrouver pour sortir en urgence un budget d'adaptation à la nouvelle donne. »

Les cours ont commencé lundi, et les étudiants se demandaient si et quand ils devraient payer les frais d'inscription. Josué Kpogueh, en 2e année d'anglais, se réjouit.

